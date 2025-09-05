Prefeitura de Rio Grande encaminha projeto de lei que isenta pescadores de Taxa de Licenciamento Ambiental

Nesta semana a Prefeitura de Rio Grande encaminhou para à Câmara Municipal o projeto de lei que isenta pescadores artesanais do pagamento da Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA). O objetivo da iniciativa é atender a uma demanda do Ministério Público Federal (MPF) que pede a regulamentação dos trapiches no município do sul do Estado.

Se aprovada, a nova lei pode beneficiar cerca de mil pescadores artesanais da cidade e suas famílias. Atualmente, quando um trapiche de embarque e desembarque de embarcações pesqueiras é construído, é necessário pagar a TLA, que garante a regulamentação ambiental.

Porém, de acordo com o presidente da Colônia de Pescadores Z1, Nilton Machado, a taxa nunca foi paga pelos pescadores artesanais. Portanto, todos aqueles que construíram trapiche ao longo de décadas, terão que arcar com o valor. São aproximadamente 100 estruturas deste tipo na cidade.

Entenda o que muda

Com a lei, a TLA deixa de existir, mas a Prefeitura garante que fiscalizações irão acontecer para garantir a regulamentação das estruturas.

De acordo com o secretário da Pesca e Aquicultura de Rio Grande, Luiz Gautério, para atender a demanda do MPF a “pasta achou injusto colocar na conta do pescador artesanal a conta desta taxa”.

- Nós vamos arcar com a burocracia, mas o pescador já sofreu tanto com as enchentes e com as baixas safras que arcar com isso seria mais uma dificuldade - disse o secretário.

O gestor da secretaria garante que a não cobrança da taxa não afetará os cofres do Município. O valor cobrado seria utilizado na receita do setor de fiscalização de licenciamento.

Ainda que a TLA seja isentada, sempre que os pescadores construírem um trapiche novo, terão que pagar um projeto de construção junto de um arquiteto ou engenheiro, o que também exige um aporte financeiro por parte da categoria.