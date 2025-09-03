Geral

Pelotas
Notícia

Praia do Laranjal deve receber novo sistema de drenagem e casa de bombas

Projetos incluem nova ponte, drenagem urbana, casa de bombas e reestruturação de vias em áreas atingidas por cheias

Laura Cosme

Frederico Feijó

