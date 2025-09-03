Praia do Laranjal deve receber novo sistema de drenagem e casa de bombas

As ações integram o plano de resposta e recuperação às enchentes de 2023 e 2024, que afetaram a infraestrutura local. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Praia do Laranjal, em Pelotas, no sul do Estado, deve receber obras estruturantes de drenagem para o enfrentamento do problema com alagamentos.

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni (PT), anunciou que outros projetos aguardam a liberação de recursos por parte do governo do Estado. Entre eles, estão as obras nos balneários Valverde e Santo Antônio, além da requalificação da drenagem urbana do Laranjal.

— Nós temos cadastrado na Secretaria de Reconstrução Estadual, no Funrigs, o dique de proteção do Laranjal, que a gente chama de Dique do Valverde, e a drenagem urbana do Laranjal. Além de todo o sistema novo de drenagem e as casas de bombas — comentou o prefeito.

As ações integram o plano de resposta e recuperação após as enchentes de 2023 e 2024, que afetaram a infraestrutura local. — Há dois meses tivemos um alerta muito significativo da possibilidade de ocorrer, mais uma vez, uma cheia que pudesse extrapolar a Praia do Laranjal. Fizemos uma contenção através de diques de areia para enfrentar um novo fenômeno, como foi o de 2024 — detalhou Marroni.

Ponte definitiva na Colônia Z3

Além do Laranjal, uma das demandas de infraestrutura do município está relacionada ao acesso Colônia de Pescadores Z3, no 2º distrito de Pelotas. Desde 2023, em decorrências dos eventos climáticos extremos , o local conta com uma ponte temporária montada pelo Exército.

No último dia 19 de agosto, foi publicado o edital da Concorrência Eletrônica Nº 005/2025, que visa a contratação da empresa responsável pelos projetos básico e executivo da nova ponte sobre o arroio Sujo, na Avenida Rubens Machado Souto.

A projeção do prefeito é de que, assim que seja definida a empresa vencedora, o contrato possa ser assinado imediatamente.

—No dia 11 de novembro será a abertura das propostas. Esperamos que possamos assinar o contrato imediatamente e começar essas obras ainda no ano de 2025.

A obra é orçada no valor de R$ 1.264.845,74 e o certame terá como critério de julgamento o menor preço apresentado. A nova ponte terá 17 metros de comprimento e 10 de largura.

A expectativa é que as etapas de elaboração e execução dos projetos de engenharia durem até um ano. A proposta é que a nova estrada seja resistente a inundações, enchentes e cheias da Lagoa dos Patos, promovendo mais segurança e mobilidade para os moradores da região.