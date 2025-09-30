Geral

Rio de Janeiro 
Notícia

Pista do Aeroporto Santos Dumont é reaberta após 12 horas de suspensão devido a vazamento de óleo 

Mais de 160 voos foram cancelados e 14 foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS