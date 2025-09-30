Pista do Aeroporto Santos Dumont é reaberta após 12 horas de suspensão devido a vazamento de óleo 

Aeroporto Santos Dumont fica no centro do Rio de Janeiro. Infraero / Divulgação

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, retomou os pousos e decolagens às 17h25min desta terça-feira (30). A pista do aeroporto ficou interditada por 12 horas após vazamento de óleo.

O horário de funcionamento do terminal foi estendido, de forma excepcional. Mais de 160 voos foram cancelados e 14 foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão.

Além disso, passageiros relataram conexões e compromissos perdidos.

— A gente estava indo a uma reunião de trabalho em São Paulo, e esse voo atrasado vai complicar muito a nossa vida. A gente já estava com hotel pago, almoço marcado com fornecedor. Vamos perder muita coisa — disse João Gabriel Soares, diretor de operações de uma operadora de telefonia ao portal g1.

Vazamento de óleo

Um vazamento de óleo na pista do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, provocou atrasos e cancelamentos de voos.

De acordo com o g1, o óleo foi derramado próximo à cabeceira da pista por um veículo que fazia a inspeção da pista durante a noite de segunda-feira (29).















