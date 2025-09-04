Piratini vai decretar situação de emergência após chuvas

Diversas estradas da zona rural de Piratini estão intransitáveis. Defesa Civil de Piratini / Divulgação

A cidade de Piratini, no sul do Estado, vai decretar situação de emergência por conta dos danos causados pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil do município, foram 269 milímetros de chuva nos últimos 15 dias.

Conforme o órgão está sendo realizado o levantamento completo dos estragos. Até o momento, foram contabilizadas 22 pontes submersas, sete pontes destruídas e quatro distritos da zona rural parcialmente isolados.

— Estamos esperando baixar a água pra ver se o estrago não é maior. Essas 22 pontes que estão submersas, a gente não sabe se caíram ou se elas permanecem lá — conta o coordenador da Defesa Civil de Piratini, Glaiton Avila.

Chuva deixa estradas intransitáveis

Ainda, de acordo com Avila, os sete mil quilômetros de estradas não pavimentadas do município ficaram em péssimas condições. Muitos, inclusive, estão intransitáveis o que deixa moradores isolados em algumas localidades.

— Tem localidades que eles têm que fazer a volta em Pedro Osório para chegar em Piratini — finaliza Avila.