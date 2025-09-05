Pesquisa, tradicionalismo e Expointer: as fotos da semana em Zero Hora

A semana começou com a rotina dos shoppings durante a madrugada.
O fotógrafo Renan Mattos presenciou as atividades noturnas em alguns shoppings da Capital para ver como funcionam limpeza, organização e manutenção desses centros comerciais quando os clientes vão embora.
No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o fotógrafo Mateus Bruxel presenciou o cultivo de bactérias no Laboratório de Pesquisa em Resistencia Bacteriana (Labresis).
Conforme estudo da Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com o Instituto Qualisa de Gestão, 87% dos hospitais fazem uso de antibióticos por tentativa e erro, o que pode favorecer a resistência de bactérias diante de alguns medicamentos.
Quem é o homem que se tornou a escultura viva do Laçador?
O fotógrafo Renan Mattos acompanhou a história do artista Pablo Espindola, que interpreta o Laçador em eventos e peças teatrais e os bastidores da transformação do artista na figura imortalizada pelo escultor pelotense Antônio Caringi.
Com o início de setembro, as festividades do mês Farroupilha começaram no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.
O fotógrafo Mateus Bruxel esteve no local e registrou os primeiros presentes no acampamento.
Fechando a semana, os fotógrafos Jefferson Botega e Duda Fortes estiveram na cobertura da Expointer 2025, em Esteio.