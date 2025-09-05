Pesquisa, tradicionalismo e Expointer: as fotos da semana em Zero Hora

Das 22h às 10h, mais de 200 funcionários em cada empreendimento trabalham para fazer ele funcionar a pleno na hora de reabrir. Renan Mattos / Agência RBS

A semana começou com a rotina dos shoppings durante a madrugada.

O fotógrafo Renan Mattos presenciou as atividades noturnas em alguns shoppings da Capital para ver como funcionam limpeza, organização e manutenção desses centros comerciais quando os clientes vão embora.

O Labresis é coordenado pelo professor e farmacêutico Afonso Barth. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o fotógrafo Mateus Bruxel presenciou o cultivo de bactérias no Laboratório de Pesquisa em Resistencia Bacteriana (Labresis).

Conforme estudo da Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com o Instituto Qualisa de Gestão, 87% dos hospitais fazem uso de antibióticos por tentativa e erro, o que pode favorecer a resistência de bactérias diante de alguns medicamentos.

O artista Pablo Espindola interpreta o Laçador. Renan Mattos / Agencia RBS

Quem é o homem que se tornou a escultura viva do Laçador?

O fotógrafo Renan Mattos acompanhou a história do artista Pablo Espindola, que interpreta o Laçador em eventos e peças teatrais e os bastidores da transformação do artista na figura imortalizada pelo escultor pelotense Antônio Caringi.

Na imagem, Edison Cuti Fontoura realiza churrasco no Acampamento Farroupilha 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com o início de setembro, as festividades do mês Farroupilha começaram no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

O fotógrafo Mateus Bruxel esteve no local e registrou os primeiros presentes no acampamento.