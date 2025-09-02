Pescadores protestam por falta de pagamento do seguro defeso em Pelotas

Grupo protestou na Câmara de Vereadores de Pelotas. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Um grupo de pescadores da Colônia Z3 protestou na manhã desta terça-feira (2) na Câmara de Vereadores de Pelotas. O grupo reclama da falta de pagamento do seguro defeso. O benefício previdenciário é pago durante o período em que a pesca é proibida na região.

De acordo com o Sindicato dos Pescadores da Colônia Z3, mais de 450 pescadores artesanais de Pelotas estão há quatro meses sem receber o auxílio, já que a pesca na Lagoa dos Patos está proibida desde 1° de julho.

Nilmar Conceição, presidente da entidade que representa a categoria, relata que a falta de pagamento ocorre devido a um decreto do Governo Federal que estabeleceu novas regras para o registro dos pescadores. Uma das novas determinações é que os pescadores não possuem mais direito de homologar o recurso. Com isso, a análise da concessão de auxílios só pode ser feita pelo Executivo Municipal e Governo Federal.

— Desde maio que os pescadores não estão pescando. Estão há quatro meses sem receber. Viemos aqui na Câmara de Vereadores para pedir para os vereadores intervirem, junto aos deputados federais, aos senadores e ao presidente. Não é admissível que 450 pescadores aqui no município estejam com dificuldade por causa de uma lei que sequer foi debatida conosco — disse Conceição.

Sem receber auxílios, pescadores enfrentam dificuldades

Sem receber o auxílio, Alexsander Braga, um dos pescadores que participou da mobilização, enfrenta dificuldades para conseguir pagar as contas e manter o sustento da família.

— Está sendo bem difícil. Eu e minha esposa, que é doméstica, temos dois filhos, então as coisas ficam bem complicadas. Pagar luz, água, alimentação, a escola das crianças, é bem difícil. Para os pescadores mais velhos é mais complicado ainda. Alguns tem dificuldade em questão de doenças, medicamento. A gente não quer benefício, queremos os nossos direitos — disse Braga.

A pesca volta a ser permitida na Lagoa dos Patos em outubro.