Pescadores da Colônia Z3 receberão cestas básicas da Conab

Pescadores da Colônia Z3 em Pelotas, no sul do Estado, irão receber cestas básicas doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3) durante atividade na Expointer, que acontece em Esteio.

A promessa é que eles recebam alimentos ainda nesta semana. A classe enfrenta dificuldades para receber o seguro defeso, após mudanças na concessão dos benefícios. Estiveram no encontro o presidente da Conab, Edegar Pretto, o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni (PT), e a superintendente federal da Pesca e Aquicultura no Rio Grande do Sul, Ana Spinelli.

— Os pescadores estão passando por um momento difícil com a nova legislação, mas a insegurança alimentar não será problema. Vamos confirmar com a Associação dos Pescadores a quantidade necessária e liberar as cestas o quanto antes — disse Marroni.

Pedido de ajuda

Na terça-feira (2), pescadores artesanais de Pelotas foram à Câmara de Vereadores de Pelotas pedir apoio ao Poder Legislativo. Depois foram até a prefeitura para alertar o executivo sobre as dificuldades enfrentadas pela categoria.

Segundo o Sindicato dos Pescadores da Colônia Z3, a categoria está há quatro meses sem receber o seguro defeso, ligado ao Governo Federal. Desde 1º de julho a pesca está proibida na Lagoa dos Patos.