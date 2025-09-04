Pelotas recebe R$13 milhões do Estado para combate à cheias

O governo do Estado confirmou, na última quarta-feira (03), a liberação de R$13 milhões em recursos para ações de combate à cheias no município de Pelotas. Esse montante é relativo à primeira etapa do plano para o município, que compreende dois projetos: drenagem da Vasco Pires e Barragem Santa Bárbara.

A ação faz parte do Plano Rio Grande, programa Fundo a Fundo da Reconstrução, que financia ações estruturais e emergenciais de reconstrução e adaptação climática nos municípios do Rio Grande do Sul.

Leia Mais Mais de 100 postes caem e quase mil clientes seguem sem energia em Santa Vitória do Palmar

Segundo a secretária-adjunta da Reconstrução Gaúcha, Angela de Oliveira, os próximos passos dependem que a Prefeitura de Pelotas apresente o cronograma físico financeiro para a definição dos repasses.

A Prefeitura de Pelotas afirma que o cronograma deve ser divulgado no final deste mês.

Conheça os projetos aprovados

Drenagem da Vasco Pires

O projeto, que receberá um repasse de R$ 11.685.493,60, visa a implantação de sistemas completos de drenagem pluvial no bairro Vasco Pires, frequentemente impactado pela chuva.

A execução seguirá normas técnicas específicas, incluindo repavimentação e manutenção conforme o Plano de Saneamento Municipal.

Foram solicitados recursos para projetos e execução de obras de 14 quilômetros de redes de drenagem com cronograma de execução previsto de 12 meses.

Barragem Santa Bárbara

Esse projeto, que recebe um repasse de R$ 1.336.269,77 será dividido em três fases principais: manutenção do dissipador e recuperação do muro; reparo dos vazamentos no vertedouro; e manutenção da comporta de controle do nível.