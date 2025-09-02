Pelotas assina contratos de R$ 125,6 milhões para novas estações de tratamento de esgoto

As obras das novas ETEs devem durar dois anos. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Prefeitura de Pelotas assinou na última segunda-feira (1°) dois contratos de financiamento para a construção de novas estações de tratamento de esgoto (ETEs). O investimento total é de R$125,6 milhões.

Assinado pelo prefeito Fernando Marroni, os contratos destinam recursos a duas estações: a ETE Engenho, que receberá R$ 70 milhões, e a ETE Simões Lopes, com financiamento de R$ 55,6 milhões.

Os projetos foram aprovados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, no âmbito do programa Saneamento para Todos. O financiamento tem uma taxa de juros anual de 9%.

O prazo de carência para o início do pagamento é de quatro anos, ou seja, as primeiras parcelas de cada contrato serão pagas quando as ETEs já estiverem em operação.

A execução, acompanhamento e fiscalização das obras ficarão a cargo do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

Abrangência e capacidade das ETEs

A ETE Simões Lopes atenderá as regiões do Fragata-Sul, Padre Reus e Simões Lopes, beneficiando uma população de cerca de 30 mil habitantes. A unidade terá capacidade para tratar 150 litros de esgoto por segundo.

Já a ETE Engenho cobrirá uma área mais ampla, incluindo os bairros Balsa, Centro, Cruzeiro, Dunas, Fátima, Jardim Europa, Loteamento Bela Vista, Navegantes, Porto, São Gonçalo e Vasco Pires. O projeto beneficiará diretamente cerca de 130 mil pessoas e terá uma vazão de 225 litros por segundo.

Cronograma de obras

O início das obras prevê a construção dos coletores gerais de esgoto, que são responsáveis por direcionar os efluentes para as unidades de tratamento.

A próxima fase, com duração estimada de até oito meses, inclui a elaboração de editais e a contratação das empresas que executarão as obras.