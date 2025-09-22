Pelo menos 26 municípios atingidos pela chuva e vento no RS relataram danos à Defesa Civil

Uma árvore caiu na pista na Rua Monsenhor Veras, no bairro Santana, em Porto Alegre. Paula Neiman / Agencia RBS

A chuva e o vento deste fim de semana causam danos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Conforme a Defesa Civil do Estado, pelo menos 26 municípios relataram danos conforme boletim do início da manhã desta segunda-feira (22). Entre eles, estão Santa Maria, Tramandaí, Arroio Grande, Maçambará, Segredo, Soledade, Guaporé e Santo Ângelo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir quatro alertas válidos para o Estado, sendo um de grau de severidade vermelho. Segundo o Inmet, a instabilidade se estenderá sobre parte do RS ao longo desta segunda-feira (22) na faixa próxima da divisa do RS com o Estado de Santa Catarina.

Porto Alegre

Nesta segunda-feira (22), a Defesa Civil de Porto Alegre registrou ocorrências de queda de muro, nos bairros São José e Cascata. Também houve queda de uma árvore na esquina entre as ruas Monsenhor Veras e Santana.

No início da manhã, diversos pontos com tinham alagamentos na Capital. No entanto, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), não há mais bloqueios de trânsito em razão da chuva.

Durante o último final de semana, foram atendidas 12 ocorrências de estragos causados pela chuva em Porto Alegre. Entre os registros, houve cinco casos de risco de desabamento, uma queda de árvore e quatro destelhamentos. Os bairros atendidos foram São José, São Sebastião, Restinga, Belém Velho, Bom Jesus, Teresópolis, Cavalhada, Nonoai, Arquipélago e Partenon.

Região Central

Em Santa Maria, na região central, foram registrados alagamentos em residências nos bairros Lídia, Parque Pinheiro Machado e Santa Marta, e alagamento por problemas de infiltração em cobertura na Unidade de Pronto Atendimento, molhando rede elétrica e equipamentos das salas de emergência e raio X. O serviço segue em atendimento com realocação.

Na cidade de Agudo, houve transbordamento de arroios ocasionando destruição de acessos provisórios construídos após a enchente de 2024. Já em Ivorá, a 3ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa que houve transbordamento de córregos, deixando as comunidades de Linha Um, Linha Simonetti, Derrubada, Cafundó e Barreiro temporariamente isoladas.

Fronteira Oeste

Cidades como Alegrete, Maçambará, Uruguaiana e Quaraí sofrem as ações da chuvarada. Conforme a Defesa Civil de Alegrete, aproximadamente 100 residências foram impactadas pela chuva. Não houve feridos e ninguém precisou sair de casa. As localidades mais afetadas são o bairro Doutor Romário e a região do Arroio Regalado. Em apenas um dia, choveu 121 milímetros no município.

Já em Maçambará, três residências tiveram destelhamentos. Segundo o coordenador da Defesa Civil na Região da Fronteira Oeste e Campanha, o major Luis Sandro Martins, houve muita chuva em Uruguaiana.

— Tivemos bastante chuva e ventos, mas nenhuma ocorrência de maior repercussão até o momento nos foi repassada — assegura.

Região Norte e Noroeste

Em Gentil, na Região Norte, a 2ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa danos em um telhado e queda da árvore em uma residência. Em Marau, houve queda de árvore em cima de uma residência e danos em telhados em outras duas moradias.

Em Pejuçara, a Defesa Civil informa dano no telhado de uma residência, e em Paulo Bento, em três casas.

Litoral Norte

Houve registro de queda forte de granizo em Torres, no Litoral Norte. De acordo com a prefeitura, duas casas tiveram destelhamentos.

O vice-prefeito de Tramandaí, Claudiomir da Silva Pedro, afirmou para Zero Hora que houve dois chamados da população no município em função de problemas ocasionados pela chuva.

— Até aqui tivemos duas chamadas de destelhamentos nos bairros Parque dos Presidentes e Indianópolis, já com atendimentos — disse.

Vales do Rio Pardo e do Sinos

O Corpo de Bombeiros de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, não recebeu chamados de problemas em decorrência da chuva. Segundo a corporação, teve muita chuva com poucas pedras. Porém, no município vizinho, em Segredo, foram registrados destelhamentos. Estão sendo providenciadas lonas para as moradias impactadas.

A 8ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa estragos em galpões e lavouras em localidades do interior de Arroio do Tigre. Em Santa Cruz do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar atuou na retirada de pessoas em locais de risco.

Já no Vale no Sinos, uma residência ficou completamente destelhada em Araricá. Outras duas residências tiveram danos menores. Lonas foram entregues aos atingidos. Em Lajeado, no Vale do Taquari, uma casa também ficou destelhada.

Região Norte

Em Soledade, 15 casas tiveram problemas de destelhamentos. Foram entregues telhas para aqueles que tiveram suas moradias impactadas. As rajadas de ventos chegaram a 98,3 quilômetros por hora nas últimas seis horas.

Durante a manhã, a cidade de Tapejara ficou sem energia elétrica e também registrou danos em telhados de três residências, com entrega de lonas para os atingidos. Em Vanini, há danos em telhados de 17 residências. Lonas também foram entregues aos atingidos.

Em Porto Xavier, lavouras afetadas pelo granizo e 14 residências ficaram destelhadas. Em David Canabarro, cinco residências e uma escola municipal ficaram destelhadas durante a noite passada. Em Erechim, houve queda de quatro árvores em vias públicas e danos em telhados de 10 residências. As árvores foram retiradas e lonas foram entregues aos atingidos.

Região Sul

Em Arroio Grande teve queda de árvores próximo do local onde fica o parque de eventos da cidade. Duas árvores caíram na via entre Arroio Grande e Herval. Segundo a Defesa Civil do RS, ainda há postes de luz caídos, danos em telhados e em carros atingidos pela chuva forte.

Serra

Na Serra, a cidade de Guaporé registra danos em telhados de três residências. Um rede de alta tensão foi danificada com a queda de uma árvore. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e o Corpo de Bombeiros distribuíram lonas e realizaram o isolamento da rede de alta tensão. A concessionária de energia já foi informada sobre o problema para realizar as intervenções necessárias.

Região das Missões