Pavimentação da ERS-265 entre Canguçu e Piratini deve começar em novembro

Trecho de 10 quilômetros começa em Canguçu, na localidade da Lacerda. Otávio Almeida / Divulgação

As obras de pavimentação da ERS-265 no trecho entre Canguçu e Piratini, no sul do estado, devem começar a sair do papel em novembro. A Construtora Pelotense Ltda venceu a licitação do lote 1 da rodovia, num trecho de 10 quilômetros que contará com um investimento de R$ 35,2 milhões do governo do Estado.

O asfaltamento da rodovia é aguardado há décadas pela comunidade dos municípios e sairá do papel após a mobilização de lideranças políticas e comunitárias da região. Em abril, representantes locais se reuniram com o governador Eduardo Leite (PSD), que se comprometeu em dar andamento às obras e em dar manutenção aos trechos que continuarão sem pavimentação.

A ERS-265 tem cerca de 180 quilômetros entre São Lourenço do Sul e Pinheiro Machado, no entanto, apenas o trecho entre São Lourenço do Sul e Canguçu é asfaltado. Entre Canguçu e Pinheiro Machado são 89 quilômetros de estrada de terra, que foram divididos em quatro lotes.

O primeiro lote, licitado nesta semana, começa em Canguçu, na localidade da Lacerda, e vai até o Alto Alegre, em Piratini. O lote 2 fica na ERS-702, e liga a zona urbana de Piratini à ERS-265, no bairro Cancelão. O lote 3 tem 33 quilômetros e fica entre Cancelão e Alto Alegre, e o lote 4 tem 43 quilômetros entre Cancelão e a BR-293, em Pinheiro Machado.

Para os lotes 2 e 3, o governo do Estado já contratou o projeto para a pavimentação. A expectativa é de que o projeto seja concluído até o final do ano, para ser levado à licitação para dar início às obras. Para o lote 4, o governador determinou, após a reunião de abril, que seja providenciada a elaboração do projeto.

