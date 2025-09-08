Oito anos de GZH: informação que acompanha a vida dos gaúchos

GZH reúne, em uma única assinatura digital, os conteúdos de Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Agêcia RBS / Divulgação

Em setembro, GZH completa oito anos de história. O marco simboliza não apenas a consolidação no digital, mas também a força de um jornalismo que se tornou referência para os gaúchos. Desde 2017, GZH leva informação com credibilidade, agilidade e profundidade, conectando os leitores aos principais fatos da atualidade.

Para celebrar a data, durante todo o mês de aniversário, novos assinantes poderão aproveitar uma condição especial ao assinar GZH.

O que GZH oferece aos leitores

GZH reúne, em uma única assinatura digital, os conteúdos de Zero Hora e da Rádio Gaúcha. É a porta de entrada para o leitor estar sempre bem informado, em tempo real, sobre o que acontece no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Seja pelo site ou pelo aplicativo, é possível acompanhar as últimas notícias, reportagens especiais e análises aprofundadas que ajudam a ampliar a compreensão dos temas mais relevantes.

Além da informação escrita, GZH proporciona uma experiência multimídia, com podcasts, videocasts e a possibilidade de ouvir a programação da Gaúcha ao vivo. Assim, o assinante escolhe a forma de se manter informado.

Mais vantagens com o Clube do Assinante

Assinar no plano GZH Plus significa ter acesso também ao Clube do Assinante. São mais de 400 descontos, que vão de cinemas e shows a restaurantes, farmácias, postos de combustível e até pet shops. O Clube é o único programa de benefícios pensado especialmente para quem vive no Rio Grande do Sul, com vantagens em serviços e produtos que fazem parte da rotina de milhares de gaúchos.

Plano Família: informação para compartilhar

O Plano Família é outra possibilidade para quem assina GZH Plus. Com ele, o assinante pode presentear um amigo ou familiar com uma conta extra, garantindo acesso completo a todo o conteúdo de GZH e aos benefícios do Clube do Assinante. É a chance de compartilhar informação de qualidade e ainda multiplicar os descontos em um único plano.

Condição especial no mês de aniversário