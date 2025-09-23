Geral

"Não recomendado para menores de seis anos": governo federal propõe nova faixa de classificação indicativa para conteúdos audiovisuais

Proposta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, medida tem intuito de garantir um "ambiente midiático e digital mais seguro"

Zero Hora

