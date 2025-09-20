Música gaúcha, rivalidade Gre-Nal e flores: a semana de GZH em fotos

A semana começou com retratos dos artistas que participam do projeto de GZH A Música do Rio Grande do Sul. Os Fagundes interpretaram Canto Alegretense, a terceira colocada.
As fotos são de Mateus Bruxel.
Ainda pelo mês Farroupilha, o fotógrafo Renan Mattos acompanhou a rotina do patrono do Acampamento Farroupilha, Rene Barbachan. Presente no evento desde os anos 80, Rene abordou a história de transformação dos espaços, estrutura e vivências do local.
O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de flores do país e a fotógrafa Duda Fortes esteve em Pareci Novo para conhecer um dos principais polos do Estado. O setor vem retomando produção aos poucos após pandemia e enchente.
Pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, as Gurias Coloradas venceram o clássico Gre-Nal por 1x0, com gol da uruguaia Belén Aquino.
Embora nem todos percebam, o Sistema Único de Saúde (SUS) está presente em diferentes esferas da vida da população brasileira: na comida do restaurante, na água da torneira, em medicamentos e na assistência à saúde.
Nesta sexta-feira (19), o SUS completa 35 anos estabelecido no cotidiano da sociedade, com avanços e desafios. Para marcar a data, Zero Hora mostrou as diferentes faces do sistema. No registro da fotógrafa Camila Hermes, o condutor de ambulâncias do Samu, José Carlos Souza da Silva.
Polícia Civil e bombeiros fazem buscas em lixão por cabeça de mulher esquartejada em Porto Alegre, no caso que ficou conhecido como crime da mala. A foto é de Ronaldo Bernardi.
Fechando a semana, o fotógrafo Renan Mattos acompanhou a família de Eugênia Simone Ferreira Rodrigues, 46 anos, moradora do bairro Sarandi, em Porto Alegre. O governo estadual lançou na quinta-feira o programa Família Gaúcha, voltado a acompanhar e apoiar famílias como a dela, em situação de vulnerabilidade social e atingidas pela enchente de 2024.