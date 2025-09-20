Música gaúcha, rivalidade Gre-Nal e flores: a semana de GZH em fotos

Bagre (D) e os filhos Paulinho, Ernesto e Neto Fagundes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana começou com retratos dos artistas que participam do projeto de GZH A Música do Rio Grande do Sul. Os Fagundes interpretaram Canto Alegretense, a terceira colocada.

As fotos são de Mateus Bruxel.

O patrono Rene Barbachan. Renan Mattos / Agencia RBS

Ainda pelo mês Farroupilha, o fotógrafo Renan Mattos acompanhou a rotina do patrono do Acampamento Farroupilha, Rene Barbachan. Presente no evento desde os anos 80, Rene abordou a história de transformação dos espaços, estrutura e vivências do local.

O Estado é um dos principais produtores de flores do país. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de flores do país e a fotógrafa Duda Fortes esteve em Pareci Novo para conhecer um dos principais polos do Estado. O setor vem retomando produção aos poucos após pandemia e enchente.

Vitória colorada no clássico Gre-Nal feminino. Duda Fortes / Agencia RBS

Pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, as Gurias Coloradas venceram o clássico Gre-Nal por 1x0, com gol da uruguaia Belén Aquino.

O condutor de ambulâncias do Samu, José Carlos Souza da Silva. Camila Hermes / Agencia RBS

Embora nem todos percebam, o Sistema Único de Saúde (SUS) está presente em diferentes esferas da vida da população brasileira: na comida do restaurante, na água da torneira, em medicamentos e na assistência à saúde.

Nesta sexta-feira (19), o SUS completa 35 anos estabelecido no cotidiano da sociedade, com avanços e desafios. Para marcar a data, Zero Hora mostrou as diferentes faces do sistema. No registro da fotógrafa Camila Hermes, o condutor de ambulâncias do Samu, José Carlos Souza da Silva.

Buscas acontecem em um aterro que recebe cerca de 5 mil toneladas de lixo por dia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Polícia Civil e bombeiros fazem buscas em lixão por cabeça de mulher esquartejada em Porto Alegre, no caso que ficou conhecido como crime da mala. A foto é de Ronaldo Bernardi.

Eugênia vive com o marido e dois filhos atípicos, no bairro Sarandi. Renan Mattos / Agencia RBS