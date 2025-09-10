MP apreende 700 kg de produtos impróprios em Mostardas, no Litoral Sul

Ação fiscalizou cinco supermercados e uma fruteira. MP / Divulgação

Uma ação de fiscalização do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) apreendeu 700 kg de produtos impróprios para consumo em Mostardas, no Litoral Sul do Estado. Nesta terça-feira (9) foram fiscalizados cinco supermercados e uma fruteira.

Conforme o MP, a padaria de um dos estabelecimentos foi interditada devido às péssimas condições de higiene e por usar grande quantidade de insumos vencidos na fabricação dos produtos.

A ação também encontrou alimentos sem procedência, como mel, aipim, cachaça, pizza congelada, frango e ovos. Foram identificadas ainda diversas irregularidades de rotulagem, armazenamento em temperatura inadequada e produtos vencidos, como sucos, embutidos e temperos.