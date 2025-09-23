Morre Omir Neuhaus, aos 93 anos

Morreu na última quarta-feira (17), aos 93 anos, Omir Neuhaus. Natural de Passo Fundo, residia em Carazinho, no Norte do Estado.
Neuhaus nasceu em 1931 e era filho de Osvim Neuhaus e Octacilia Chaves Neuhaus. Graduou-se em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF) em meados da década de 1960. Ao longo da carreira, atuou como advogado e procurador federal, cargo no qual se aposentou.
Apaixonado por futebol, Neuhaus era torcedor do Internacional e conhecido por reunir amigos em partidas amistosas, prática que manteve até os 83 anos.
Omir Neuhaus deixa a esposa Neiva Circe, o filho Decio Neuhaus e três netos.