Morre o jornalista Mino Carta, fundador da CartaCapital

Mino era conhecido por seu estilo crítico e pela defesa de um jornalismo comprometido com a verdade. Mauro Vieira / Agencia RBS

O jornalista ítalo-brasileiro Mino Carta, fundador da revista CartaCapital e um dos nomes mais influentes da imprensa brasileira, morreu na madrugada desta terça-feira (2), aos 91 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, há duas semanas. Mino Carta enfrentava problemas de saúde recorrentes, "com idas-e-vindas ao hospital havia um ano", informou a revista.

Com estilo considerado ousado de fazer jornalismo, Mino era apontado como um dos mais importantes nomes da imprensa nacional. Sua extensa trajetória acumula passagens por grandes veículos, como Editora Abril.

À convite do também jornalista Victor Civita, assumiu a direção da revista Quatro Rodas quanto tinha 27 anos. Ainda foi responsável pelo lançamento de algumas das revistas mais influentes do país como Veja, em 1968, e IstoÉ, em 1976 – além da CartaCapital, que fundou em 1994.

"A trajetória de Mino Carta se confunde com a história do jornalismo contemporâneo do Brasil", diz texto divulgado pela CartaCapital.

Mino nasceu em Gênova, na Itália, em 1933. Era neto do jornalista Luigi Becherucci, que foi diretor do jornal Caffaro, em sua cidade natal, e filho de Giannino, preso por declarar oposição ao regime ditador de Benito Mussolini. Eles chegaram ao Brasil ainda na década de 1940, época em que fugiram do regime fascista italiano.

O jornalista também foi um dos fundadores do Jornal da Tarde, do Estadão. O projeto marcou época em 1966, sendo reconhecido pela inovação gráfica e qualidade literária dos textos.

Mino ainda comandou o Jornal República, em 1979, em parceria com Claudio Abramo, que, embora tenha sido breve e considerado um fracasso na época, mostrou a ousadia do jornalista em produzir um jornal independente em meio à abertura política.

Mino era conhecido por seu estilo crítico e pela defesa de um jornalismo comprometido com a verdade. Em entrevistas recentes, mostrou decepção com o cenário político atual do Brasil e preocupação com os efeitos da tecnologia sobre o jornalismo.

— Em lugar de praticar um jornalismo realmente ativo, na busca corajosa pela verdade, a imprensa está sendo engolida e escravizada pelas novas mídias — declarou a Lira Neto.

As informações sobre velório e despedida de Mino Carta não foram divulgadas.