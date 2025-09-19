Morre Norma Rolim, ex-presidente do Riograndense

Já aposentada, Norma Rolim atuou por último como professora em uma escola de futebol. Bruna Rolim / Arquivo Pessoal

A professora de História e ex-presidente do Riograndense Futebol Clube Norma Rolim morreu na última terça-feira (16), aos 80 anos, em Santa Maria. Ela estava internada em um hospital desde o fim de agosto, com problemas cardíacos e infecções múltiplas, e sofreu complicações por diabetes.

Norma marcou a história do futebol santamariense. Ela presidiu o Riograndense entre 2006 e 2009 e, novamente, em 2012. Antes disso, já participava ativamente das reuniões do Conselho Deliberativo do clube, conhecido como Esmeraldino.

Natural de Restinga Sêca, na região central do Estado, a filha de ferroviários mudou-se para Santa Maria na década de 1960. Em 1974, formou-se em História pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e, no mesmo ano, ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com o objetivo de concluir o curso de aperfeiçoamento para atuar em Escolas Polivalentes — modelo que, à época, unia ensino regular com a formação profissional e técnica.

Como professora, lecionou em Santiago e Tupanciretã. Em 1978, já em Santa Maria, atuou na Escola Polivalente, atual Escola Estadual Walter Jobim.

A atuação da professora se estendeu a outras áreas, como a política. Filiada ao MDB (antigo PMDB), foi secretária do partido em Santa Maria e ocupou o cargo de coordenadora regional de Educação na gestão do governador Antônio Britto (1995-1999).