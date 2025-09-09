Morre Lauro de Wallau, aos 87 anos

Lauro foi ativo e atuou em prol da comunidade em Cerro Largo. Márcia de Wallau / Arquivo Pessoal

Lauro de Wallau morreu em 29 de agosto, aos 87 anos, em Cerro Largo, na Região das Missões. Ele era natural de Santo Cristo.

Um dos nomes mais atuantes da vida pública e comunitária de Cerro Largo, nasceu em 28 de maio de 1938, mudou-se para a cidade em 1954 para estudar na Escola Normal Rural La Salle, onde iniciou sua trajetória como professor e constituiu família.

A carreira profissional começou em 1956, como docente na mesma instituição em que estudou. Em 1964, ingressou no setor bancário, atuando no Sulbanco – que mais tarde se tornou Sul Brasileiro e, depois, Meridional — até 1980. Nos anos seguintes, entre 1981 e 1982, trabalhou no Hotel Missões ao lado do amigo, "irmão de coração" e sócio Plínio Sebastiany.

Entre 1983 e 2008, dedicou-se ao serviço público como secretário de Administração nos municípios de Cerro Largo, São Pedro do Butiá, Salvador das Missões e Roque Gonzales. Aos 50 anos, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo (Fadisa). Mesmo após a aposentadoria, seguiu estudando: entre 2010 e 2014, cursou Letras/Espanhol na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Com forte atuação comunitária, presidiu a Paróquia Sagrada Família de Nazaré durante a reforma da Igreja Matriz e do Salão Paroquial. Também liderou a Comissão Diocesana de Reconstrução do Seminário São José, destruído por um incêndio em 1978, e coordenou os trabalhos do Jubileu da Prata da Emancipação de Cerro Largo, em 1980. Foi membro e presidente do Lions Clube e do Clube Cruzeiro do Sul, além de integrar o Museu e Centro Cultural 25 de Julho.

Homem de fé, cultura e simplicidade, era conhecido pela dedicação à família e à comunidade. Cultivava uma horta, lia diariamente jornais e livros, e tinha seus comentários publicados na seção Opinião do Leitor de Zero Hora. Gostava de jogar cartas e era apreciador de uma boa feijoada, além de preparar sopas reconfortantes para as noites frias.