Morre John Brown, aos 95 anos

Brown vivia em Florianópolis atualmente. Vinicius Brown / Arquivo Pessoal

O gaúcho John Brown faleceu no dia 13 de setembro, em Florianópolis, aos 95 anos. Ele nasceu em 30 de janeiro de 1930, em Porto Alegre.

Filho de Alvaro Brown, que residiu na Rua Tomaz Flores, nas décadas de 1930 e 1940, era o representante exclusivo das máquinas de escrever Rebuilt Royal e Remington no Brasil.

Com apenas 10 anos, Brown já ajudava na oficina da família, a Brown, Capelli e Cia., localizada na Avenida Otávio Rocha, no Edifício Comendador Chaves, no Centro de Porto Alegre.

Posteriormente, John Brown tornou-se representante comercial, viajando por diversos municípios nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Nos anos de 1980, foi funcionário do Estado de Santa Catarina, onde seguiu carreira e recebeu uma homenagem de honra ao mérito pelos serviços prestados.