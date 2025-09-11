Morre entregador atacado por quatro pitbulls; cães são apreendidos pela polícia

Entregador chegou a passar por cirurgia de alta complexidade. Ele teve arrancados o couro cabeludo e partes da orelha. Arquico pessoal / Divulgação

Morreu na manhã desta quinta-feira (11) o entregador de lenha Américo Sampaio de Souza, 63 anos, que estava em coma induzido na UTI do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS), depois de ter sido atacado por quatro pitbulls, no sábado (6), em Minas do Leão. A informação foi confirmada pela sobrinha de Américo, Joice Fröhlich.

Américo, que chegou a passar por uma cirurgia de alta complexidade, teve arrancados o couro cabeludo e partes da orelha, além de ter sofrido outras lesões graves. Segundo depoimento de parentes, durante uma entrega de lenha no bairro São José, a cliente teria pedido que ele entrasse no quintal. Foi então que os cachorros, que estavam soltos, o atacaram.

A tutora dos animais, Antonina Doraci Keenan, 82 anos, afirma que o Américo entrou por conta própria no quintal. Segundo a professora aposentada, o homem já havia prestado serviço em sua casa diversas vezes, sem nunca cruzar o portão. A idosa se recupera de ferimentos na perna desde o episódio, quando se jogou sobre os cachorros para tentar impedir o ataque.

— Eu falei para ele: "Seu Américo, o senhor aguarde que eu vou buscar o valor que lhe devo", e me virei. Logo comecei a ouvir os gritos — lembra a idosa, que planeja mudar de cidade para se refugiar junto à família.

Polícia apreendeu pitbulls

Três cães foram levados ao canil da Penitenciária Estadual de Charqueadas. Quarto pitbull foi sacrificado durante o ataque. Polícia Civil / Divulgação

Na tarde de quarta-feira (10), a Polícia Civil apreendeu três dos pitbulls de Antonina, na residência dela em Minas do Leão. O quarto cachorro foi sacrificado pelo filho da idosa durante o episódio na tentativa de proteger o entregador. Os animais apreendidos foram encaminhados ao canil da Penitenciária Estadual de Charqueadas.

A Polícia Civil de Butiá cumpriu a ordem judicial para recolher os animais depois que a tutora se recusou entregar os animais voluntariamente. A medida é justificada pelas autoridades por "garantir a integridade física da população local".

Investigação

A investigação policial segue em andamento e deve ouvir mais testemunhas antes de ser concluída e remetida ao Ministério Público.

Conforme a legislação estadual, tutores de pitbulls devem manter os animais em guia curta de até 1,5 metro e com focinheira em locais públicos. No entanto, a lei não estabelece exigências específicas para áreas privadas.