Morre entregador atacado por quatro pitbulls; cães são apreendidos pela polícia

Américo Sampaio de Souza, 63 anos, estava em coma induzido na UTI do HPS, em Porto Alegre. Incidente aconteceu em Minas do Leão, quando ele entrou no pátio de uma cliente para deixar lenha

