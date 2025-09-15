Morre Enilda Maria Bizzi Garske, aos 77 anos

Enilda Maria Bizzi Garske sempre foi o esteio da família. Carol Garske / Arquivo Pessoal

Enilda Maria Bizzi Garske faleceu no domingo (14), aos 77 anos, em Cachoeira do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Ela tratava um câncer desde março deste ano e não resistiu às complicações da doença.

Foi casada com Renê José Garske, falecido em 2019, com quem teve três filhos. Juntos, construíram uma parceria de décadas com muitos passeios e alegrias.

Nina, como era conhecida, atuou como professora e bibliotecária até os 75 anos de idade, pois tinha paixão pelo que fazia. Apaixonada por leitura e pelo contato com crianças e adolescentes, trabalhou até quando pode e sempre dizia que essa era uma das melhores coisas da vida.

Havia completado 77 anos em 26 de agosto, com festividades com os familiares. Apesar da doença, Nina sempre se manteve forte e decidida a enfrentar o tratamento. Nos anos 90, ela já havia vencido um câncer de mama e, mesmo com o organismo debilitado, nunca desistiu de tentar mais uma vez.

A família lembra o quanto Nina era vaidosa, sempre preocupada em estar com as unhas pintadas, maquiada, e bem vestida. Adorava ler e passou esse costume adiante, principalmente durante o período em que foi bibliotecária na Escola Diva Costa Fachin, ensinando muitos estudantes sobre o poder da educação e da leitura.

A despedida ocorreu entre domingo e segunda-feira, na Funerária Madre Teresa, em Cachoeira do Sul. Querida e admirada por muitos, dezenas de amigos e parentes foram prestar suas últimas homenagens à Enilda. Segundo a família, ela sempre será lembrada pela fé inabalável, espírito de união, simplicidade com que levou a vida e alegria contagiante, sempre muito positiva e fazendo brincadeiras com todos ao redor.

A despedida de Nina se torna tão difícil porque ela sempre foi o esteio da família, uma base forte que manteve todos sempre muito unidos.