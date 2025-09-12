Morre Cícero Santini, ex-presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no RS

Cícero Santini presidiu a antiga Area, antecessora da Asbea, entre 1986 e 1988 e entre 1991 e 1992. Marcos Koboldt / Arquivo Pessoal

O arquiteto e urbanista Cícero Santini e Silva, ex-presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul (Asbea/RS), faleceu em 5 de setembro, aos 71 anos. Ele deixa a esposa, o filho Vicente e dois netos.

Santini presidiu a Asbea/RS quando esta era denominada Associação dos Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul (Area), entre 1986 e 1988 e entre 1991 e 1992.

Natural de Porto Alegre, ele nasceu em 3 de junho de 1954. Formado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1977, fundou no ano seguinte, ao lado do arquiteto Henrique Rocha, o escritório Santini & Rocha Arquitetos.

Ao longo dos seus 40 anos de carreira, Santini deixou a sua marca em importantes projetos na cidade de Porto Alegre, sendo responsável por projetar diversos prédios do campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), como a Biblioteca Central, o Parque Esportivo, o Museu de Ciência e Tecnologia e o Tecnopuc.

Os arquitetos do escritório também assinaram outros projetos institucionais, como a reforma da sede social da Sogipa, o prédio da Polícia Federal em Porto Alegre, o novo parque gráfico do jornal Zero Hora e a construção da nova sede do Sindicato Intermunicipal dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul (Adufrgs Sindical).