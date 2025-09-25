Morre, aos 91 anos, a professora Iria Boff de Barros

Iria Boff de Barros dedicou mais de 30 anos à Escola Josefina Maggi Boff, em Morro Azul. Bárbara Barros / Arquivo Pessoal

Morreu em 6 de setembro, na cidade de Torres, Iria Boff de Barros. Aos 91 anos, ela faleceu em decorrência de complicações de uma fratura no fêmur. Professora e diretora escolar, deixou um legado marcado pelo amor à educação, pela fé e pela dedicação à família.

Formada pela Escola Normal Santa Catarina, em Novo Hamburgo, Iria especializou-se em História pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Por mais de três décadas, atuou como professora primária e diretora na Escola Estadual de Educação Josefina Maggi Boff, em Morro Azul, interior de Três Cachoeiras, no Litoral Norte. A instituição, fundada por sua mãe, foi cenário de uma trajetória profissional que uniu vocação e compromisso social.

Mesmo após a aposentadoria, permaneceu como referência para gerações de ex-alunos, que continuavam a saudá-la carinhosamente como “minha professora” ou “minha diretora”. Era lembrada por seus valores humanos, sua firmeza ética e pela forma como marcou a vida da comunidade.

Entre seus passatempos, destacavam-se as palavras-cruzadas que resolvia diariamente no jornal Zero Hora, o cuidado com as plantas, a presença constante nas missas e os momentos com a família. Gostava de cozinhar e recebia os visitantes com café e doces preparados por ela mesma. Aos bisnetos, reservava uma mesa farta de guloseimas e afeto. Os almoços de domingo, sempre com toda a família reunida, eram um dos seus maiores prazeres.