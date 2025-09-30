Morre, aos 68 anos, o vice-presidente da Unicred Antônio César de Oliveira Cé

Antônio César de Oliveira Cé, médico e vice-presidente da Unicred, faleceu aos 68 anos vítima de infarto. Unicred / Divulgação

Morreu no último domingo (29), aos 68 anos, Antônio César de Oliveira Cé, médico anestesista e vice-presidente da Unicred. Ele nasceu em 1956 e faleceu em decorrência de um infarto.

Em sua trajetória profissional, Cé atuou por vários anos como médico anestesiologista do Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas, no sul do Estado, onde chegou a chefiar o setor. Na mesma área, ele integrou o quadro de docentes do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel).

A história de Cé no cooperativismo começou em 1996, na Unicred Pelotas. De lá para cá, foi marcada pela dedicação, pelo exemplo e pela visão de futuro. Nos últimos anos, foi presidente dos Conselhos de Administração da Unicred Integração e da Unicred Central Geração, período em que conduziu processos de expansão e importantes conquistas. Mais recentemente, ocupava a vice-presidência do Conselho de Administração da Unicred Brasil.

A morte de Cé gerou repercussão entre instituições e colegas. O Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas divulgou nota em que expressa “as mais sinceras condolências aos familiares e amigos”. A Universidade Católica de Pelotas também manifestou pesar, solidarizando-se com os entes queridos do profissional.

A Unicred, por sua vez, destacou em homenagem que o dirigente foi “um líder que marcou a história da instituição e a vida de todos que conviveram com ele”. “Mais do que gestor, Dr. Cé foi inspiração. Acreditava no poder das pessoas, no valor das relações e no propósito de transformar vidas por meio do cooperativismo”, ressalta a nota.