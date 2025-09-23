Morre, aos 64 anos, o desembargador Gracio Petrone

Gracio Petrone lutava contra um câncer de pulmão diagnosticado recentemente Laura Petrone / Arquivo Pessoal

Morreu na última quarta-feira (17), aos 64 anos, o desembargador e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) Gracio Ricardo Barboza Petrone.

Natural de Rio Grande, no Sul do Estado, ele residia em Tubarão (SC) desde o final da década de 1980. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1985, iniciou a carreira como juiz substituto no TRT-SC em 1989.

Apenas três anos depois, em 1992, assumiu a presidência da Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ) de São Miguel do Oeste. Ainda nesse período, também presidiu a JCJ de Videira, antes de ser transferido para Criciúma, onde permaneceu até 1993.

Em Tubarão, à frente da 1ª Vara do Trabalho, consolidou grande parte de sua trajetória. Lá, atuou por mais de uma década e se tornou referência no meio jurídico catarinense.

A promoção a desembargador veio em 2009. A partir de então, exerceu diferentes funções de liderança: dirigiu a Escola Judicial (2010/2011), foi corregedor do TRT-SC (2014/2015), integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (2016) e presidiu o tribunal no biênio 2016/2017.

Além da magistratura, Petrone se dedicou ao ensino e à formação de novos profissionais do Direito, lecionando na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), onde também formou-se em Psicologia.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Santa Catarina "reconhece o legado de ética, dedicação e compromisso com a Justiça do Trabalho deixado pelo desembargador Petrone, marcando a história da magistratura trabalhista em Santa Catarina".

O atual presidente do TRT-SC, desembargador Amarildo Carlos de Lima, decretou luto oficial de três dias e destacou que Gracio “prestou relevantes serviços à Justiça do Trabalho e à sociedade catarinense e brasileira, ao longo de sua trajetória como magistrado”.