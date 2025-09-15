Morre Alfredo Müssnich, aos 94 anos

Müssnich trabalhou como representante comercial, tendo atuado em grandes empresas. Luiz Felipe Schmitt Mussnich / Arquivo Pessoal

Alfredo Müssnich faleceu no dia 9 de setembro, aos 94 anos. Natural de Estrela, no Vale do Taquari, ele morreu de causas naturais.

Müssnich sempre trabalhou como representante comercial, tendo atuado em grandes empresas como a Agrale, Máquinas Linck e Sthil. Após longa trajetória, se aposentou pela empresa Robert Bosch Ltda.

Embora fosse uma pessoa reservada gostava de socializar com os amigos e primos, e com eles se reunia em encontros musicais em que tocava gaita de boca. Era apaixonado por sua casa no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, onde aproveitava o jardim e suas plantas.

Diariamente se dirigia até o shopping center perto da sua casa, onde passeava e tomava cafezinho. Era muito querido pelas atendentes da cafeteria que frequentava.

Gostava de aviação, paixão que herdou por ter servido a Força Aérea Brasileira (FAB) – onde atuo como piloto de taxi aéreo em sua juventude. Também como piloto, participou da famosa Revoada da Invasão da Amizade, que no ano de 1952 levou mais de 400 aviões brasileiros à Buenos Aires, onde Müssnich teve a oportunidade de apertar a mão de Evita Peron, ex-primeira-dama da Argentina.