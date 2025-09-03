Marinha nega pedido para ampliar velocidade de lanchas entre Rio Grande e São José do Norte

A solicitação foi para aumentar o limite atual de velocidade das embarcações, que operam a oito nós, correspondendo a aproximadamente 8 km/h. Metroplan / Divulgação

A Marinha do Brasil negou um pedido feito pela Metroplan nesta semana para ampliar o limite de velocidade das lanchas que operam a travessia entre Rio Grande e São José do Norte, no sul do Estado. Atualmente, as embarcações operam a oito nós, o que corresponde a 14,8 km/h. O pedido era para que o limite fosse aumentado para 20 nós, correspondendo a 37 km/h.

No limite atual, a viagem entre as duas cidades demora 30 minutos e conta com quatro mil passageiros diários, que utilizam o transporte para se deslocar pela Lagoa dos Patos.

Como justificativa ao pedido, a Metroplan seguiu parâmetros semelhantes aos da travessia entre Porto Alegre e Guaíba, que opera a 20 nós, correspondendo a 37 km/h. O pedido encaminhado representa uma das últimas etapas para a elaboração do novo edital de licitação do transporte, que possui previsão de ser concluído em março de 2026.

— Nós recebemos o serviço de travessia de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande através da ANTAC. Desde 2021, estamos coletando dados de demandas, embarcações. Agora, estamos com dados dos últimos quatro anos, e estamos com o edital para uma nova licitação 90% pronto. O edital vai prever contratos que ainda serão definidos, e estipular indicadores e critérios de qualidade, incluindo as condições das embarcações — explica o superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe.

Em resposta oficial encaminhada à fundação, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul negou o pedido. Conforme Hörbe, a Marinha alega restrições de segurança no canal, como largura limitada, tráfego intenso e um histórico de incidentes na área. Com isso, o trajeto entre os dois municípios continuará sendo feito no tempo atual.

A reportagem de GZH entrou em contato com a Marinha, por meio da Capitania dos Portos, que informou ter respondido à solicitação da fundação através de um documento oficial.

Demanda dos passageiros

Em julho deste ano, a Metroplan realizou fiscalizações no serviço, com o objetivo de solucionar as reclamações dos usuários. Atualmente, o transporte de lanchas é operado pela empresa Transnorte, em regime de contrato emergencial.

Na época, as principais reclamações estavam relacionadas ao estado das embarcações, horários reduzidos e à limitação de pagamento somente em dinheiro. O valor da tarifa atual é de R$ 5,95.

Em julho, uma revisão tarifária foi aprovada em audiência pública e está aguardando ser homologada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERS). Se aprovada ainda neste mês de setembro, o valor irá passar para R$ 6,50.

Segundo o superintendente da Metroplan, a revisão tarifária é necessária para a viabilizar a nova licitação.

— A revisão é a reposição dos últimos quatro anos que os reajustes não deram conta, como gastos com pessoal, insumos e mecânica. A partir da demanda dos usuários, na próxima licitação nós vamos implementar a bilhetagem eletrônica e todas as formas de pagamento — completa Francisco Hörbe.

Ponte é aguardada há mais de 50 anos

A construção de uma ponte entre Rio Grande e São José do Norte é uma demanda histórica da comunidade local, que aguarda a obra há mais de 50 anos. O projeto é considerado estratégico por viabilizar a ligação entre a BR-392 e a BR-101.

Em maio deste ano, a empresa catarinense Nova Engenharia S.A. venceu a licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para elaborar os projetos de engenharia básico e executivo. O prazo para entrega é de dois anos.