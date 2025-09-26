Geral

Balanço habitacional
Notícia

Mais de um ano após enchente, quase 20 mil pessoas atingidas aguardam por uma nova casa no RS

Até o momento, 5,7 mil imóveis foram entregues por meio do programa Compra Assistida

Marcelo Gonzatto

