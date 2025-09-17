Justiça suspende obras para captação de água em área de preservação ambiental em Águas Claras

Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Justiça suspendeu nesta terça-feira (16) as obras de perfuração de poços de água em Águas Claras, em Viamão, na Região Metropolitana. A decisão liminar atende uma ação movida pela associação dos moradores da região, que tinha parecer favorável do Ministério Público (MP), contra a atuação da Corsan Aegea na área conhecida como Banhado dos Pachecos.

Conforme a empresa, o projeto substitui o da antiga Estação de Tratamento de Água (ETA) e tem o objetivo de abastecer moradores de Viamão, principalmente da área central, durante o verão e em momentos de estiagem.

Na decisão desta terça, a juíza Liniane Maria Mog da Silva acolhe o argumento que diz que ainda não há comprovação que as obras não provocam danos ambientais nem de que não há risco de possível esgotamento hídrico. Assim, fica determinado que a Corsan Aegea não faça novas perfurações nem explore os poços antes que apresente documentos e estudos, como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

— Aqui nós temos dois aquíferos muito frágeis. Essa obra representou uma invasão à população local, às estradas, a destruição de figueiras. Então, essa decisão significou um alívio ambiental para a população. A comunidade de Águas Claras estava lutando para evitar um desastre ambiental que seria a extração desse volume de água de forma desordenada, de forma descabida para utilizar em outras regiões. Esse é o primeiro passo de uma luta grande — avalia o agrônomo e representante da Associação dos Moradores de Águas Claras, Jamir Silva.

Mesmo sem apresentar os estudos ambientais, a empresa tinha autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para perfurar os poços. Entretanto, a outorga para a captação de fato da água ainda dependia de novos relatórios para ser concedida.

A determinação desta terça prevê que a Corsan Aegea não realize novas perfurações até a decisão final e apresentação dos estudos técnicos completos, também não explore os poços já perfurados e suspenda a construção da adutora. Também foi dado o prazo de 15 dias para apresentação dos documentos que justifiquem o abandono do projeto da ETA Itapuã. Como a Justiça concedeu de forma cautelar, a associação tem um prazo de 30 dias para apresentar o pedido principal do processo.

Em nota, a Corsan Aegea afirma que "tem convicção que a solução técnica adotada é adequada e não representa qualquer dano ao meio ambiente, nem às comunidades locais". A empresa ainda estuda quais medidas serão tomadas com a decisão da Justiça.

Veja trecho da decisão

"Ademais, incide o princípio da precaução que, diante de risco incerto mas plausível e de grande magnitude, orienta que seja a decisão administrativa e judicial pautada pela opção mais protetiva ao meio ambiente e à coletividade. Não é demais destacar, as intervenções em áreas sensíveis, como no caso dos autos, podem causar danos ambientais irreversíveis ou de dificíl reparação. A recuperação de ecossistemas degradados demanda tempo e recursos financeiros, e em muitos casos, a integralidade do bem ambiental jamais é restaurada (...) Logo, a prudência recomenda a suspensão de intervenções na área objeto dapresente ação civil pública até que as inconsistências nos estudos sejam sanadas e aregularidade dos licenciamentos esteja cabalmente comprovada."

