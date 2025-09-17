Geral

Viamão
Notícia

Justiça suspende obras para captação de água em área de preservação ambiental em Águas Claras

Corsan Aegea afirma que a solução técnica adotada é adequada e não representa qualquer dano ao meio ambiente

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS