Jovem que morreu enquanto tirava selfie em cachoeira no RS tinha 24 anos e nasceu no Amapá

O jovem que morreu após cair em uma cachoeira e se afogar em Igrejinha, no Vale do Paranhana, foi identificado como Ruan Benayhur Braga, de 24 anos. Ele nasceu em Macapá (AP) e morava em Gramado, na Serra.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teria escorregado ao tentar tirar uma selfie na queda d'água, na Cascata dos Italianos, área rural da cidade.

De acordo com uma das agentes do Corpo de Bombeiros que ajudou nos trabalhos, o local não tem sinal de telefone. Os bombeiros estavam voltando de uma ocorrência e foram acionados por amigos porque passavam pelo local no momento do acidente.

— Relataram que ele tinha subido no alto da cascata para tirar uma selfie e, por conta da pedra molhada, escorregou e caiu. Ele teria ficado boiando alguns segundos e teria então submergido — relata Elisa Bischoff, 2º sargento do Corpo de Bombeiros de Taquara.

