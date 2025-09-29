Geral

Acidente
Notícia

Jovem que morreu enquanto tirava selfie em cachoeira no RS tinha 24 anos e nasceu no Amapá

Segundo Corpo de Bombeiros, vítima estaria tentando tirar uma foto da queda d'água, quando escorregou e caiu. Local não tem sinal de internet, e bombeiros foram acionados por amigos da vítima enquanto passavam pela região

Guilherme Jacques

Enviar email

Júlia Taube

Repórter

Enviar email

Gustavo Foster

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS