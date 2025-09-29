Geral

Vale do Paranhana
Notícia

Jovem morre após cair em cachoeira em Igrejinha

Segundo Corpo de Bombeiros, Ruan Benayhur Braga estaria tentando tirar uma foto da queda d'água, quando escorregou

Guilherme Jacques

Zero Hora

