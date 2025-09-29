Jovem morre após cair em cachoeira em Igrejinha

Um jovem de 24 anos morreu após cair de uma cachoeira de cerca de 18 metros e se afogar em Igrejinha, no Vale do Paranhana, no domingo (28).
Segundo o Corpo de Bombeiros, Ruan Benayhur Braga teria escorregado ao tentar tirar uma foto na queda d'água, na Cascata dos Italianos, área rural da cidade. Após a queda, amigos e outras pessoas que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros.
Profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Taquara, Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha e Brigada Militar atuaram juntos na busca. O corpo do jovem foi encontrado sem vida no final da tarde, submerso a cerca de 2,8 metros de profundidade.