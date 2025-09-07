Jipe militar de colecionador atropela público durante desfile de 7 de Setembro em Brusque

O desfile da Independência em Brusque, Santa Catarina, foi marcado por um incidente neste domingo (7). Isso porque um jipe militar que fazia parte da celebração atropelou um grupo de pessoas que acompanhava o evento, deixando duas mulheres feridas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o veículo estava em baixa velocidade, mas realiza uma curva brusca à esquerda e invade a calçada. Sem conseguir frear, ele atropela ao menos quatro pessoas.

Em nota, a prefeitura do município do Vale do Itajaí informou que duas mulheres foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas é uma idosa, de 75 anos, que está em estado grave, sofreu fratura em um dos tornozelos e tem suspeita de lesão na coluna.

A outra vítima é uma mulher de 37 anos, que sofreu "ferimentos leves" e não apresenta "maiores riscos iminentes", conforme a prefeitura de Brusque. Ela foi encaminhada ao hospital para avaliação médica em razão de possuir comorbidades.

Uma mulher com uma criança no colo e uma adolescente de 14 anos também foram atingidas pelo veículo, mas não ficaram feridas.

O jornalista Thiago Facchini, do jornal O Município, de Brusque, presenciou o incidente e conversou com o motorista do Jipe. Em contato com GZH, ele contou que o veículo pertence a um colecionador, que era quem conduzia o carro.

— Diz ele (motorista) que o freio não pegou. Depois, quando a gente foi olhar o veículo, tinha tipo óleo debaixo da roda. Preliminarmente, entende-se que foi um problema mecânica mesmo, porque estourou a mangueira do fluído do feio — relata.

Conforme a prefeitura de Brusque, o veículo pertence a "um grupo de entusiastas de veículos militares antigos'. Após o incidente, o desfile, que estava em sua reta final, foi imediatamente finalizado.