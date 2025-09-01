Inscrições para o Primeira Pauta RBS terminam na próxima segunda-feira; veja como participar

Mateus Bruxel / Agência RBS

Estudantes de Jornalismo do Rio Grande do Sul com mais de 18 anos tem até a próxima segunda-feira (8) para se inscrever no Primeira Pauta RBS. O projeto proporciona a cinco alunos a experiência de uma semana de imersão nas redações do Grupo RBS, acompanhando a rotina de profissionais dos veículos RBS TV, GZH, Zero Hora, Diário Gaúcho e rádio Gaúcha.

A Semana Primeira Pauta ocorre em novembro (confira o cronograma e o regulamento abaixo). Inscrições podem ser realizadas por meio deste link.

Na primeira etapa do concurso, os candidatos devem enviar, junto à inscrição, um vídeo respondendo à pergunta: “Por que eu quero participar do projeto jornalístico Primeira Pauta RBS?”. O conteúdo precisa estar publicado em uma plataforma online, como YouTube e Vimeo.

Os autores dos 15 melhores vídeos passam para a segunda fase, quando deverão enviar, até 8 de outubro, um texto de tema livre, em formato de reportagem, ouvindo ao menos três fontes e com, no máximo, 2.700 caracteres.

Os textos serão avaliados por uma comissão composta por profissionais de diferentes veículos da RBS, que selecionarão cinco trabalhos, levando em conta critérios como objetividade, clareza, criatividade, qualidade jornalística, capacidade de escolha de tema conectado ao público, correção e ética.

Na terceira etapa, de 27 a 31 de outubro, os cinco estudantes com melhor avaliação vão receber orientações e acompanhamentos remotos de dois profissionais das redações do Grupo RBS.

Por fim, entre 3 e 7 de novembro, os selecionados participam presencialmente da Semana Primeira Pauta, na qual cada um vai produzir uma reportagem em texto, vídeo e áudio para ser publicada em GZH e veiculada na rádio Gaúcha.

— O Primeira Pauta já impactou dezenas de repórteres, editores, apresentadores e comunicadores. Inclusive, muitos colegas aqui da RBS já participaram do concurso e hoje trabalham conosco. Mais do que uma oportunidade de conhecer os bastidores de uma grande redação, é uma porta de entrada para um jornalismo mais conectado com as novas gerações, os desafios da era digital e os formatos multiplataforma. A cada edição, buscamos renovar não só as pautas, mas também o olhar sobre o fazer jornalístico. Ver talentos sendo descobertos, ideias sendo debatidas e redações sendo ocupadas por vozes novas e diversas é o que faz esse projeto ser tão especial — resume Aline Eberhardt, coordenadora de distribuição digital de GZH.

Primeira Pauta

Criado em 2009, o Primeira Pauta RBS teve início no jornal Zero Hora, mas, desde 2021, passou a incluir todos os veículos do Grupo RBS, reforçando a crença em um jornalismo integrado e multiplataforma que conecta pessoas e contribui para uma vida melhor.

Para fomentar a divulgação do projeto entre as universidades e cursos de Jornalismo no Estado, profissionais do Grupo RBS têm feito uma série palestras pelo RS sobre a atuação jornalística e os desafios da profissão.

Confira o regulamento

Veja o cronograma do Primeira Pauta RBS