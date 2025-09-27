Geral

Operação Dubai
Notícia

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso no Panamá

Gabriel Spalone está sob custódia da Polícia Federal no Panamá. Defesa do empresário diz que prisão foi ilegal e abusiva

Zero Hora

