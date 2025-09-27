Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso no Panamá

O influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, foi detido pelo setor de imigração no Aeroporto Internacional do Panamá, na noite de sexta-feira (26).

Foragido da Polícia Civil paulista desde terça-feira (23) quando a Operação Dubai foi deflagrada, Spalone é suspeito de participar de um esquema que teria desviado R$ 146 milhões via Pix.

Segundo o g1, o advogado Eduardo Maurício, que representa o influenciador digital, disse que o cliente nunca foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos. Mauricio afirmou ainda que o empresário foi detido de forma ilegal e abusiva.

“Spalone já esclareceu e apresentou todas as provas formalmente via petição ao Ministério Público e Juiz de São Paulo, que demonstram inexistir necessidade de prisão temporária ou até mesmo em conversão em prisão preventiva, e qualquer ato ilícito de sua autoria", diz a nota enviada pela defesa do influenciador. (veja a nota na íntegra abaixo).

Quem é Gabriel Spalone

Proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, o empresário e influenciador digital de 29 anos mantém residência em Dubai e possui endereços em São Paulo, como mostra seu perfil nas redes sociais. As fintechs comandadas por ele são voltadas a pagamentos e investimentos no Brasil e no exterior.

Como funcionava o esquema de desvio

De acordo com as investigações, um banco identificou, em 26 de fevereiro de 2025, uma movimentação atípica. Entre 4h23min e 9h47min daquele dia, foram realizadas 607 transferências via Pix, que totalizaram R$ 146,5 milhões.

As operações, que partiram de 10 contas vinculadas a uma empresa parceira do banco, se caracterizam como Pix indireto – prática considerada ilegal.

A instituição financeira agiu rapidamente e conseguiu recuperar mais de R$ 100 milhões. No entanto, banco e empresas correntistas seguem com prejuízo de R$ 39 milhões.

Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva, também presos durante a operação, teriam se beneficiado do esquema em aproximadamente R$ 75 milhões.

Plano de fuga

Seguindo os passos do influenciador, a polícia descobriu que Spalone deixou o Brasil em direção ao Paraguai, onde comprou uma passagem para Nova York, com escala no Panamá. O destino final, segundo os investigadores, seria Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ao chegar ao aeroporto, o empresário desistiu de embarcar para os EUA e adquiriu uma passagem para a Holanda. No momento em que tentava embarcar, foi detido pela imigração.

Fontes da Polícia Federal informaram ao g1 que o empresário será deportado para o Paraguai, país onde iniciou a fuga, e em seguida transferido para o Brasil.

A Secretaria de Segurança Pública informou que, a pedido da polícia paulista, o influenciador está sob custódia da Polícia Federal no Panamá. Os trâmites legais para sua transferência ao Brasil, para o formal cumprimento da prisão, estão em andamento.

O que diz a defesa

"Eduardo Maurício, advogado de defesa de Gabriel Spalone, afirma que seu cliente foi detido pelo Setor de Imigração do Aeroporto Internacional do Panamá, de forma ilegal e abusiva, que lhe causa constrangimento ilegal, já que nunca sequer foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial, e de qualquer outro ato da investigação, não existindo inclusive qualquer mandado de prisão preventiva vigente no Brasil e muito menos qualquer inclusão no alerta vermelho na Interpol que justifique sua detenção em solo estrangeiro, o que contraria inclusive a legalidade de atos em um cenário de cooperação jurídica internacional.