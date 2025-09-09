Incêndio deixa três mortos  e paralisa 11 estações do metrô no Rio de Janeiro

Cerca de 50 bombeiros trabalham no combate às chamas. Érica Martin / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta terça-feira (9) um amontoado de caixotes e paletes, material altamente inflamável, que deixou três mortos e paralisou 11 estações do metrô. O fogo teve início na Estrada Pedro Borges de Freitas, perto da comunidade Para Pedro, no bairro de Colégio, e da Central de Abastecimento do Grande Rio (Ceasa), na zona norte do Rio.

O incêndio também afetou o fornecimento de energia. De acordo com a Light, 140 mil clientes da concessionária estão sem energia elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 unidades operacionais da corporação atuam na ocorrência. Cerca de 50 militares, 26 viaturas e drones estão trabalhando no combate às chamas.