Incêndio atinge três casas em Esteio

O fogo atingiu três casas de madeira Marcos Pacheco / RBS TV

Um incêndio atingiu três casas na madrugada desta quinta-feira (11) em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As residências, localizadas na rua José do Patrocínio, no bairro São José, próximo à Refap, eram de madeira e foram consumidas rapidamente pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros de Esteio foi acionado e contou com o apoio da guarnição de Sapucaia do Sul para conter as chamas.