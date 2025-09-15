IBGE inicia pesquisa por telefone a 34 mil domicílios para avaliar impactos da enchente no RS

IBGE lançou a pesquisa sobre os impactos da enchente no RS nesta segunda-feira. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta segunda-feira (15) a Pesquisa Especial sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (PEERS). O levantamento tem início com a fase de coleta da pesquisa seguindo até 19 de dezembro.

A entrevista será realizada somente pelo telefone (21) 2142-0123. O centro de coleta é no Rio de Janeiro, por isso o prefixo 21.

A amostra terá 34 mil domicílios, mapeados por cadastros consultados no Censo de 2022. Serão ouvidos moradores de 133 munícipios gaúchos que decretaram calamidade pública ou situação de emergência.

Os informantes receberão uma carta confirmando que foram selecionados para responder a pesquisa. Se disponível no cadastro, também será enviado um e-mail.

As perguntas serão focadas nos impactos e na situação atual dos afetados um ano depois da inundação (confira abaixo). Participantes serão questionados sobre danos físicos nas casas e no município, consequências na vida social e na saúde física e mental, como está a qualidade de vida atualmente, se permaneceu na mesma residência ou se migrou para outro local.

Também haverá uma parte destinada a entender como funcionaram os resgates, abrigos e deslocamentos das pessoas por conta dos estragos. Os dados servirão para a construção de políticas públicas e para um mapeamento mais preciso dos prejuízos sofridos pela população. Os resultados estão previstos para serem divulgados em março de 2026.

— As pessoas querem soluções imediatas. Fazer uma pesquisa demora, é uma metodologia internacional para ter dados confiáveis. Então, um ano depois, como essas pessoas estão vivendo, o que é que se pode fazer por essas pessoas? — questiona a gerente substituta de Estudos e Pesquisas Sociais do IBGE, Juliana Paiva.

A estrutura da pesquisa foi baseada em recomendações internacionais do Banco Mundial. O IBGE também buscou como referência o levantamento realizado após o furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005.

Para as entrevistas sobre a enchente de 2024, os agentes do IBGE receberam treinamento específico, em razão da sensibilidade do tema. Em julho, um teste foi realizado em Santa Cruz do Sul e arredores, também por telefone. A partir dos retornos dos participantes, foi possível fazer ajustes no formato para tornar o levantamento ainda mais preciso.

Como confirmar a identidade do agente de coleta

Cem agentes de coleta do Centro de Entrevista Telefônica Assistida por Computador, do IBGE, realizarão as entrevistas por meio do número (21) 2142-0123. A identidade do agente de coleta pode ser confirmada pelos canais:

Pelo telefone: 0800-721-8181

Pelo e-mail: peers@ibge.gov.br

Pelo portal do IBGE

Evite golpes

Não serão solicitadas informações como dados bancários, senhas de cartão, números ou fotos de documentos. Não haverá coleta de dados presencial na rua ou na casa das pessoas.

Perguntas e respostas sobre a pesquisa

Pode agendar para outro dia ou horário?

O informante selecionado pode agendar a entrevista. Ligue para 0800-721-8181 ou entre em contato pelo e-mail peers@ibge.gov.br

É necessário informar nome e endereço de recebimento da Carta do Informante da Pesquisa.

Quem pode responder?

É necessário estar na amostragem de domicílios que foi selecionada pela pesquisa. O agente do IBGE vai confirmar a identidade da pessoa e verificar se ela se enquadra ou não nos critérios do levantamento.

O informante precisa ter estado presente em algum momento no domicílio no período da enchente, entre abril e maio de 2024, e ter ao menos 14 anos.

Cronograma da pesquisa por região

15/9 a 26/9: Alvorada, Arroio dos Ratos, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Sapucaia do Sul

Alvorada, Arroio dos Ratos, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Sapucaia do Sul 29/9 a 10/10: Novo Hamburgo, Taquara, Montenegro, Charqueadas (23 municípios ao todo)

Novo Hamburgo, Taquara, Montenegro, Charqueadas (23 municípios ao todo) 13/10 a 17/10: Passo Fundo, Carazinho, Frederico Westphalen, Marau, Erechim, Tapejara, Soledade, Nonoai, Três Passos, Ijuí, Palmeira das Missões, Cruz Alta (25 municípios ao todo)

Passo Fundo, Carazinho, Frederico Westphalen, Marau, Erechim, Tapejara, Soledade, Nonoai, Três Passos, Ijuí, Palmeira das Missões, Cruz Alta (25 municípios ao todo) 20/10 a 31/10: Santa Cruz do Sul, Lajeado, Sobradinho, Encantado (39 municípios ao todo)

Santa Cruz do Sul, Lajeado, Sobradinho, Encantado (39 municípios ao todo) 3/11 a 7/11: Pelotas, Camaquã (6 municípios ao todo)

Pelotas, Camaquã (6 municípios ao todo) 10/11 a 14/11: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Prata (11 municípios ao todo)

Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Prata (11 municípios ao todo) 17/11 a 28/11: Santa Maria, São Gabriel, Uruguaiana, Cachoeira do Sul (17 municípios ao todo)

Santa Maria, São Gabriel, Uruguaiana, Cachoeira do Sul (17 municípios ao todo) 1º/12 a 19/12: todas as regiões

Quais serão as perguntas da pesquisa?