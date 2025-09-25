Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas

Ministro defende que coordenação vai permitir melhores resultados no combate ao crime organizado. Diogo Zacarias / Ministério da Fazenda/Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta quinta-feira (25) que nas próximas semanas deve ser oficializada a delegacia no âmbito da Receita Federal focada no combate de crimes envolvendo a lavagem de dinheiro e a ocultação patrimonial, por exemplo.

— Nós queremos institucionalizar, porque eu penso que ao institucionalizar, você acaba impedindo retrocessos — declarou.

Haddad já autorizou que a Receita Federal encaminhe para o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) o despacho para a criação da delegacia específica no âmbito do Fisco. Ele detalhou o tema nesta quinta-feira, em coletiva, a chamada Operação Spare envolvendo agentes irregulares no setor de combustíveis.

A ação foi deflagrada hoje pela Receita Federal, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) e Polícia Militar. Para Haddad, a operação de hoje seria "impossível" sem a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo.