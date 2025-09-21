GZH completa oito anos em nova etapa de expansão

Redação integrada de Zero Hora e Rádio Gaúcha, na Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sob o estímulo de 8,5 milhões de usuários mensais, GZH completa oito anos neste domingo (21) com fôlego renovado: ao mesmo tempo em que amplia sua presença no Interior, por meio do lançamento de uma nova operação na região sul do Estado, vem aumentando a produção de conteúdo em formatos digitais como live streaming e vídeos para distribuição via redes sociais. As iniciativas têm como traço comum a busca por atender as demandas do público por informação de maneira mais próxima, por meio de uma cobertura hiperlocal, e sob formas cada vez mais variadas em texto, vídeo e áudio.

Lançado em 21 de setembro de 2017, GZH surgiu como uma fusão dos sites da Rádio Gaúcha e de ZH — o que permitiu à audiência acessar o conteúdo dos dois veículos com um único clique. A partir disso, passou a acumular um volume crescente de atrações — e agora alcança um novo patamar por meio do investimento em formas inovadoras de distribuição de notícias, serviços e entretenimento sem abrir mão de pilares tradicionais da RBS, como o jornalismo independente e de excelência.

— Nestes oito anos, GZH consolidou-se como referência em jornalismo profissional, com a agilidade do digital e a credibilidade de Gaúcha e ZH. Nossa missão é estar cada vez mais perto da vida das pessoas, servindo a nosso público e oferecendo informação local de qualidade, capaz de orientar decisões e fortalecer o debate sobre as soluções de problemas do Estado e o futuro do Rio Grande do Sul. Em tempos de desinformação e radicalização, a relevância de um jornalismo responsável, plural e equilibrado nunca foi tão necessária — diz a diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, Marta Gleich.

Gerente-executivo de Jornalismo Digital, Rodrigo Müzell sustenta que o crescimento de GZH ocorre tanto por meio da oferta de conteúdos cada vez mais diversificados quanto pelo lançamento de novas redações integradas:

— Chegamos a esses oito anos em uma etapa de expansão, no sentido de que a marca GZH e os conteúdos da Zero Hora e da Rádio Gaúcha no digital têm de estar onde as pessoas estão, e na forma que as pessoas querem consumir. Tivemos um grande crescimento em novos produtos e no espelhamento de programas da Gaúcha no YouTube, além de uma presença cada vez mais forte nas redes sociais, especialmente em vídeo. Enxergamos no conteúdo hiperlocal outra frente importante de relacionamento com a nossa audiência, o que resulta nessa novidade que é o lançamento de GZH Zona Sul.

Além da redação integrada localizada em Porto Alegre, o canal já contava desde 2023 com uma unidade em Passo Fundo, integrada com a RBSTV Passo Fundo e destinada a cobrir o norte gaúcho. Na quarta-feira (17), entrou em operação GZH Zona Sul, com equipes em Pelotas e Rio Grande. Um time de cinco novos jornalistas se somou aos profissionais da Gaúcha, da RBS TV e da Atlântida que atuavam na região. Essas redações complementam a presença da RBS em Caxias, por meio do jornal Pioneiro, e em Gramado, onde há representação comercial e editorial, para reforçar as coberturas com foco local nos diferentes quadrantes do Estado.

Em relação aos novos produtos destinados a atender os 141 mil assinantes contabilizados até o mês passado — 16% a mais do que no ano anterior —, somente na área de notícias há sete programas que espelham a programação da Rádio Gaúcha e somam nove horas e meia de transmissão diárias no YouTube. Apenas neste ano, até o mês de agosto, os streamings já somavam 111,9 milhões de visualizações. A quantidade de inscritos no canal de GZH no YouTube cresceu 32% ao longo de 2025.

Há ainda produtos pensados originalmente para o formato digital, como o Conversas Cruzadas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 16h30min, e os videocasts Radar de Inovação, Aconteceu no RS e Educação do Amanhã. Outra iniciativa que ganha força é a distribuição de vídeos curtos, que resumem materiais divulgados no site ou no app, por meio das principais redes sociais.