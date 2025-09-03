Funcionário da Petrobras morre após colapso de plataforma em construção na Coreia do Sul

Federação Única dos Petroleiros publicou nota de pesar. Federação Única dos Petroleiros / Reprodução

Um funcionário da Petrobras morreu na noite de terça-feira (2) após acidente no Estaleiro Hanwha, na Coreia do Sul. Rodrigo Reis, 39 anos, era supervisor da construção da plataforma P-79 e caiu no mar durante um teste de carga, quando parte da estrutura colapsou.

Segundo informações do Globo, Rodrigo foi resgatado cerca de uma hora e meia depois da queda, em parada cardiorrespiratória. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Rodrigo deixa dois filhos.

A Petrobras divulgou uma nota lamentando a morte do empregado e afirmou que uma comissão irá investigar as causas do ocorrido. Segundo a estatal, outros dois trabalhadores de empresas locais ficaram feridos no acidente.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) manifestou pesar pelo falecimento de Rodrigo e se comprometeu a acompanhar as providências tomadas pela Petrobras na apuração do caso.

— É inadmissível que um trabalhador saia de casa para vender sua força de trabalho e não volte para sua família. A maior empresa do Brasil não pode continuar marcando sua história com tragédias. Cada vida perdida é uma ferida aberta que não podemos aceitar — disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Natural da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, Rodrigo morava no Rio de Janeiro. Ele trabalhava como técnico de segurança na Petrobras desde 2011. A plataforma P-79 estava prevista para entrar em operação no Brasil em 2026, no campo de Búzios 8, com capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia.

Confira a nota da Petrobras na íntegra