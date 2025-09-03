Geral

Estaleiro Hanwha
Notícia

Funcionário da Petrobras morre após colapso de plataforma em construção na Coreia do Sul

Em nota, estatal afirmou que comissão vai investigar o caso. Outros dois trabalhadores de empresas locais ficaram feridos 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS