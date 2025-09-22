Fogo atinge depósito de loja em Xangri-Lá

Corpo de Bombeiros de Capão da Canoa foi chamado para atender a ocorrência. CBM Capão da Canoa / Divulgação

Incêndio atingiu uma loja na Avenida Paraguassú, em Xangri-lá, no Litoral Norte, na manhã desta segunda-feira (22).

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Capão da Canoa, com reforço da guarnição de Osório, combate as chamas desde às 8h.

O local se trata do depósito da loja de utilidades Lar Shopping, que fica na Avenida Paraguassú. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém no estabelecimento quando o fogo começou. Não há vítimas.

Não se sabe como as chamas começaram.