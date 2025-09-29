Geral

Após 11 anos
Notícia

Feira do Empreendedor retorna ao RS com edição no Instituto Caldeira

Com o tema "Teu negócio, teu futuro", evento gratuito vai combinar consultorias individuais, mentorias, experiências imersivas e conexões entre empreendedores

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS