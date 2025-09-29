Feira do Empreendedor retorna ao RS com edição no Instituto Caldeira

Evento ocorre no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

A Feira do Empreendedor volta ao Rio Grande do Sul, depois de 11 anos, para sediar um dos maiores encontros do país para quem tem ou deseja abrir o seu próprio negócio. Será no Instituto Caldeira, na próxima sexta-feira e sábado, dias 3 e 4 de outubro, em Porto Alegre (veja o serviço abaixo).

Com o tema "Teu negócio, teu futuro", o evento é gratuito e vai combinar consultorias individuais, mentorias, experiências imersivas e conexões entre empreendedores.

— Não há outro lugar para pessoas que querem abrir seus negócios se não estar nesta feira. Vai ter muita coisa legal para refletir sobre os próximos passos e para se conectar com outros negócios, oportunidades de créditos e outros parceiros empreendedores — destaca Augusto Martinenco, gerente de competitividade setorial do Sebrae-RS, que organiza a feira.

Palestras e oficinas

Entre os palestrantes da edição, estão nomes como Caito Maia, fundador da Chilli Beans; o humorista Fausto Carvalho, do personagem Jorginho; a atriz Giovanna Antonelli; e o poeta Bráulio Bessa.

Segundo o Sebrae-RS, 6 mil participantes são esperados nos dois dias de evento. A Feira do Empreendedor foi pensada em três eixos temáticos:

Espaço despertar: voltado para quem está começando ou precisa estruturar melhor o negócio. Oferece orientação para formalização, acesso a crédito, organização e primeiros passos com segurança.

voltado para quem está começando ou precisa estruturar melhor o negócio. Oferece orientação para formalização, acesso a crédito, organização e primeiros passos com segurança. Teu próximo passo: dedicado ao crescimento, à expansão e às conexões. Reúne oportunidades no mercado digital, no universo das franquias e em novos caminhos para ampliar negócios.

dedicado ao crescimento, à expansão e às conexões. Reúne oportunidades no mercado digital, no universo das franquias e em novos caminhos para ampliar negócios. Espaço caminhos conscientes: onde sustentabilidade, inovação e impacto social se encontram. Um ambiente para aprender, compartilhar e criar soluções que fortalecem negócios e impulsionam o desenvolvimento social.

— São palestras com grandes nomes, oficinas técnicas para construir o conhecimento na hora, além de uma série de ferramentas de inteligência artificial que possam apoiar os negócios a pensar ideias para planejar essa abertura — completa Martinenco.

Em 2024, as feiras nacionais de empreendedorismo movimentaram mais de R$ 45 milhões em negócios e mobilizaram mais de 100 mil pessoas.

