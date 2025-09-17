Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz relatório

62 pessoas morreram em acidente de agosto de 2024. NELSON ALMEIDA / AFP

Um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) aponta que a fadiga dos pilotos pode ter contribuído para o acidente com o avião da Voepass/Passaredo, que resultou na morte de 58 passageiros e quatro tripulantes em 9 de agosto de 2024 em Vinhedos, interior de São Paulo.

Segundo o relatório, as escalas não tinham tempo suficiente de descanso para a tripulação, o que pode ter levado a erros humanos por fadiga.

"A conclusão foi que a empresa montou escalas que reduziram o tempo de descanso da tripulação, o que pode ter causado cansaço em um nível capaz de prejudicar a concentração e o tempo de reação dos profissionais. Esse fator, somado a outras possíveis causas, pode ter contribuído para o acidente com o voo 2283", diz o documento.

A auditoria concluiu ainda que a empresa não realizava controle efetivo da jornada de trabalho dos funcionários, descumpria o tempo de descanso estabelecido na Lei dos Aeronautas e violou as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho voltadas à prevenção da fadiga.

Essas irregularidades levaram os fiscais a lavrar 10 autos de infração, com multas que somam cerca de R$ 730 mil. A Voepass/Passaredo também foi notificada por não recolher mais de R$ 1 milhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Cabe recurso das infrações.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) cassou a certificação de operação da empresa em junho deste ano, porém, havia suspendido as operações aéreas da Voepass desde março. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em abril de 2025.