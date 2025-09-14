Fábrica da Nestlé é atingida por incêndio em São Paulo

Fábrica é localizada na cidade de Araras, interior de São Paulo. Nestlé / Diivulgação

Um incêndio atingiu a fábrica da Nestlé em Araras, interior de São Paulo, neste domingo (14). Corpo de Bombeiros e Defesa Civil combateram as chamas no local.

Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das 16h e já foi contido. O fogo atingiu a esteira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas.

Segundo a Nestlé, "não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva". Em nota, a empresa disse, ainda, que "a operação da fábrica não foi impactada". As causas são desconhecidas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas e uma nuvem de fumaça se espalhando pela cidade.

A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.

Leia a íntegra da nota

A Nestlé informa que já está controlado o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (14), e que atingiu um equipamento localizado na área externa da fábrica em Araras, no interior de São Paulo. A empresa acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada. No momento, as equipes seguem atuando para garantir que não haja novos focos.

Não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva. Não havia pessoas no local no momento do incidente. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção.