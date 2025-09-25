Estudo indica que mais de meio milhão de pessoas vivem em áreas de risco nas cidades mais afetadas pela enchente no RS

Lajeado é uma das cidades que receberam mapa de riscos. Renan Mattos / Agencia RBS

Um conjunto de estudos elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) para mapear zonas de risco em 95 dos municípios mais afetados pela tragédia climática de 2024 aponta que pelo menos 564 mil pessoas vivem em áreas sob risco elevado de inundações ou deslizamentos de terra no Estado.

O material, apresentado em um evento realizado na manhã desta quinta-feira (25), em Porto Alegre, faz parte de uma dupla iniciativa realizada pelo SGB ao longo dos últimos meses: o mapeamento de regiões de perigo geo-hidrológico em parte do Estado e a implantação do Sistema de Alerta Hidrológico (SAH) da bacia do Guaíba, que, em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), monitora o nível dos rios e faz previsões para um conjunto de 17 municípios que incluem partes das regiões Metropolitana e dos vales do Caí e do Taquari.

A cerimônia marcou a entrega formal dessas ferramentas de prevenção à sociedade gaúcha — elas já vinham, porém, sendo disponibilizadas ao longo dos últimos meses. O mapeamento das zonas de risco concluiu o primeiro documento, relativo a Nova Petrópolis, na Serra, ainda em outubro do ano passado. Desde então, todos os demais foram concluídos com recursos extraordinários do governo federal e apoio da Defesa Civil em nível estadual e municipal.

A análise de todos os mapas estima ainda que há cerca de 154 mil imóveis em pontos sob algum tipo de ameaça em municípios como Canoas, Caxias do Sul, Lajeado, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Pelotas. Algumas grandes cidades, como Porto Alegre e Santa Maria, não entraram no levantamento porque estão elaborando planos municipais mais abrangentes, com apoio de universidades locais.

Conforme o chefe do Departamento de Gestão Territorial do SGB, Diogo Rodrigues, o objetivo do trabalho é oferecer melhores condições às prefeituras para tomar medidas preventivas.

— Essas ferramentas servem para achar alternativas para mitigar esse risco para a população. É um instrumento para subsidiar a tomada de decisões assertivas relacionadas à política de ordenamento territorial e de prevenção a desastres — ressalta Rodrigues, observando que foram identificadas 1,9 mil zonas de perigo alto ou muito alto entre essa amostra de cidades.

O secretário de Apoio à Reconstrução do RS pelo governo federal, Maneco Hassen, destacou a importância do trabalho realizado pelo SGB:

— Tão importante quanto o mapeamento (...) apresentado hoje pelo SGB, é sabermos que esta é uma empresa pública, que é uma das empresas federais atuantes na reconstrução do Rio Grande do Sul.

Ferramenta amplia monitoramento da bacia do Guaíba

Além da formalização da entrega dos relatórios de risco, a cerimônia marcou o lançamento oficial do sistema de monitoramento da bacia do Guaíba — que já estava disponível para consulta pública, na prática, desde o final de junho. A disponibilização da ferramenta foi antecipada para auxiliar a prevenção contra cheias por conta da expectativa de chuvas fortes na metade do ano. A iniciativa tornou a bacia do Guaíba uma das 19 regiões do país que fazem parte do Sistema de Alerta de Cheias (Sace) do SGB.

Trata-se de um conjunto de mapas que trazem a distribuição dos rios e, nos pontos de monitoramento, apresentam a cota de cada um em tempo real — utilizando um sistema de cores que varia do verde, para um cenário de normalidade, por exemplo, até o roxo para casos de "inundação extrema". Quando há risco, são emitidos boletins periódicos com previsão do provável comportamento dos cursos d'água. Os mapas podem ser consultados online pela população na página do SGB na internet (veja detalhes a seguir). Nesta quinta-feira, também foi realizada a inauguração de uma nova estação de monitoramento na Usina do Gasômetro.

Como usar o sistema

Imagem da ferramenta desenvolvida pelo SGB. Reprodução / SGB