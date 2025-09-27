Esporte, memória e música: a semana gaúcha em imagens

Leandro Dias é o guardião da memória do clube Tangarás. André Ávila / Agencia RBS

A semana foi marcada com a história do clube de patinação Tangarás.

Na foto de André Ávila, o ex-aluno Leandro Dias, uma espécie de guardião da memória do grupo. Ele guarda reportagens, cartazes, medalhas e fotografias da época do primeiro clube de patinação artística do Rio Grande do Sul.

O museu do trem é responsável pelo cuidado e preservação da primeira estação ferroviária no Estado. Duda Fortes / Agencia RBS

O prédio do Museu do Trem, em São Leopoldo, passa por restauração completa.

O Museu do Trem é responsável pela preservação da primeira estação ferroviária construída no estado do Rio Grande do Sul.

O registro é de Duda Fortes.

Evento celebrou os 20 anos do icônico Acústivo MTV Bandas Gaúchas. Renan Mattos / Agencia RBS

Performance da Ultramen no Araújo Vianna comemorando os 20 anos do icônico "Acústico MTV Bandas Gaúchas", pelas lentes de Renan Mattos.

Manifestantes saem às ruas contra a PEC da Blindagem em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Protesto contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia reúne milhares de pessoas em Porto Alegre.

A foto é de Mateus Bruxel.

Pênalti perdido no último minuto garantiu a vitória gremista no clássico. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio venceu Gre-Nal 448 por 3 a 2, em jogo de três pênaltis e duas expulsões no estádio Beira-Rio, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O registro é de André Ávila.

Instituição precisa de ajuda financeira para sobreviver. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com foco no diagnóstico e no direcionamento de pacientes, a Casa dos Raros precisa de ajuda financeira para manter o serviço pioneiro no país.

A foto é de Mateus Bruxel.

Mineirinho quebrou recorde mundial. Renan Mattos / Agencia RBS