Esporte, memória e música: a semana gaúcha em imagens

A semana foi marcada com a história do clube de patinação Tangarás.
Na foto de André Ávila, o ex-aluno Leandro Dias, uma espécie de guardião da memória do grupo. Ele guarda reportagens, cartazes, medalhas e fotografias da época do primeiro clube de patinação artística do Rio Grande do Sul.
O prédio do Museu do Trem, em São Leopoldo, passa por restauração completa.
O Museu do Trem é responsável pela preservação da primeira estação ferroviária construída no estado do Rio Grande do Sul.
O registro é de Duda Fortes.
Performance da Ultramen no Araújo Vianna comemorando os 20 anos do icônico "Acústico MTV Bandas Gaúchas", pelas lentes de Renan Mattos.
Protesto contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia reúne milhares de pessoas em Porto Alegre.
A foto é de Mateus Bruxel.
O Grêmio venceu Gre-Nal 448 por 3 a 2, em jogo de três pênaltis e duas expulsões no estádio Beira-Rio, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
O registro é de André Ávila.
Com foco no diagnóstico e no direcionamento de pacientes, a Casa dos Raros precisa de ajuda financeira para manter o serviço pioneiro no país.
A foto é de Mateus Bruxel.
Fechando a semana, o fotógrafo Renan Mattos capturou a descida de Sandro Dias, o Mineirinho, que bateu o recorde mundial na rampa montada pela Red Bull no CAFF na altura de 70 metros, em Porto Alegre.