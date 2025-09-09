Entregador é mantido em coma induzido após ter sido atacado por cinco pitbulls em Minas do Leão

Américo Sampaio de Souza teve o couro cabeludo e parte da orelha arrancados no ataque. Omero Sampaio de Souza / Acervo Pessoal

Desde o último sábado (6), o entregador de lenha Américo Sampaio de Souza, 63 anos, está em coma induzido no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. O homem ficou gravemente ferido após ser atacado por cinco pitbulls enquanto prestava serviço na casa de uma cliente em Minas do Leão, na Região Metropolitana.

Segundo familiares, Américo teve o couro cabeludo arrancado, assim como partes da orelha, além de outras lesões graves. O relato dos parentes do homem é de que, durante a entrega de lenha, no bairro São José, a cliente teria pedido que ele entrasse no quintal, e foi então que os cachorros, que estavam soltos, o atacaram.

— O médico conversou comigo e disse que foi bem difícil colocar a pele dele no lugar. Tinha muita grama, muita sujeira na pele — lamenta Omero Sampaio de Souza, irmão do entregador.

Américo foi socorrido por pessoas que passavam no local e encaminhado ao hospital, onde, segundo a família, passou por cirurgia de alta complexidade. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família do entregador, que analisa a possibilidade de entrar com o caso na Justiça.

Também ficaram feridos no episódio a tutora dos pitbulls, Antonina Doraci Keenan, 82 anos, e um dos filhos dela, Maurício, 48. De acordo com a filha Denise Keenan, a mãe e o irmão teriam se jogado em cima dos cachorros para proteger o entregador.

Diferentememte do que afirma a família de Américo, Denise diz que o entregador de lenha não teria sido convidado a entrar e teria aberto o portão por conta própria. Ela ainda ressalta que os cães vivem no local há 10 anos, que não teria havido, nesse tempo, nenhum episódio de ataques, e que eles costumam ser recolhidos quando há prestadores de serviço na residência.

— Os pitbulls protegem ela (Antonina), e como ela virou as costas para pegar o saco de lenha para entregar para o senhor, ele abriu o portão e foi atrás dela. Os pitbulls não entendem, então, o senhor estava indo atrás dela, aí foi atacado — afirma Denise.

A idosa chegou a ser internada também no sábado, e recebeu alta do hospital na segunda-feira (8), de acordo com Denise. Maurício teve ferimentos na perna.

Um dos pitbulls envolvidos no ataque, em foto tirada pelo irmão de Américo. Omero Sampaio de Souza / Acervo Pessoal

A Polícia Civil de Minas do Leão foi procurada pela reportagem, que não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Conforme a legislação estadual, tutores de pitbulls devem manter os animais em guia curta de até 1,5 metro e com focinheira em locais públicos. No entanto, a lei não estabelece exigências específicas para áreas privadas.