Entenda o que está atrasando o pagamento do seguro defeso aos pescadores da Região Sul

A pesca está proibida na Lagoa dos Patos, entre junho e setembro, para proteger a reprodução das espécies. André Ávila / Agencia RBS

Desde o mês de julho, cerca de 4.230 pescadores artesanais dos municípios de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e São Lourenço do Sul, no sul do Estado, enfrentam dificuldades para receber o seguro defeso.

O benefício federal, correspondente ao valor de um salário mínimo pago em cinco parcelas, é destinado aos pescadores artesanais entre os meses de julho e setembro, quando a pesca está proibida na Lagoa dos Patos para proteger a reprodução das espécies.

O atraso acontece em decorrência da Medida Provisória nº1.303/2025 e do Decreto Federal nº 12.527/2025, que impõem novos critérios para a categoria receber o benefício, visando coibir possíveis fraudes.

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, no ano passado, a Polícia Federal identificou fraudes de pessoas que não têm direito ao benefício, mas eram orientadas a usar informações falsas para conseguir o seguro de forma irregular.

Leia Mais Pescadores da Colônia Z3 receberão cestas básicas da Conab

Leia Mais Pescadores protestam por falta de pagamento do seguro defeso em Pelotas

Nesta quinta-feira (4), uma audiência pública está sendo realizada na cidade de Rio Grande para debater a situação. De acordo com o presidente da Colônia de Pescadores Z-1, Nilton Machado, 1.070 pescadores, entre Rio Grande, São José do Norte Pelotas, São Lourenço e Tavares, ainda seguem em análise, sem ter recebido nenhuma parcela.

— Todos os que encaminharam os requerimentos antes do dia 11 de junho, pois começamos os encaminhamentos a partir de maio, estão recebendo normalmente. Os que fizeram após o dia 11, ainda não estão recebendo. Fizemos várias reuniões em Brasília, com o Ministério da Pesca, INSS, com deputados, senadores, para se mobilizar e cobrar nossos políticos — comentou.

De acordo com o secretário da Pesca e Aquicultura de Rio Grande, Luiz Gautério, o principal impasse é em decorrência das novas regras terem sido estabelecidas no período em que o seguro é pago.

—Esse problema do RGP foi um equívoco do governo no sentido de escolher o período errado para fazer uma ação que é correta. É importante que pescador fantasma saia do programa e deixe de receber o seguro defeso e que apenas pescadores legítimos sejam contemplados. O problema, para nós, é que caiu justamente no nosso calendário de pagamento do seguro. Agora, já há um acordo político, para que o relator da Medida Provisória aprove um artigo supressivo para destravar o pagamento. Infelizmente, a gente depende da votação do Congresso para que o problema seja sanado. A expectativa é que isso ocorra nos próximos dias — afirmou o secretário.

O que mudou com a MP?

Conforme as novas regras estabelecidas pelo governo federal, agora, para receber o benefício, os pescadores devem realizar um cadastro no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), que deve ser analisado pelas próprias prefeituras.

Além disso, a normativa determina que a concessão do seguro‑desemprego passará a depender de consulta prévia a diversas bases de dados, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), CAEPF, DAE (eSocial) e outras fontes governamentais. O INSS também pode verificar informações junto à Receita Federal, como renda diversa da atividade pesqueira

Anteriormente, esse processo era realizado pelas Colônias de Pescadores, que encaminhava os documentos necessários ao Ministério da Pesca e os pescadores já estavam habilitados para receber o benefício.

Além das mudanças administrativas, o decreto condiciona o pagamento do seguro‑defeso ao limite orçamentário definido na Lei Orçamentária Anual. A distribuição dos recursos será proporcional e levará em conta os diferentes períodos de defeso. Um ato conjunto entre os ministérios da Pesca e Aquicultura, do Trabalho e Emprego, e o INSS definirá anualmente os valores disponíveis para cada temporada.