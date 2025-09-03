Eletrobras confirma desligamentos de linhas de transmissão em Santa Vitória do Palmar

Vento forte derrubou árvores e postes de energia elétrica. Bruno Mena Acosta / Divulgação

A Eletrobras CGT Eletrosul confirma que sete torres de transmissão de energia elétrica foram danificadas após o temporal, desta terça-feira(3), em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado.

Segundo a empresa, 80 profissionais trabalham na recomposição das torres danificadas. A subestação Santa Vitória do Palmar 2 chegou a ser desligada por conta da interrupção simultânea de duas linhas de transmissão.

A linha Marmeleiro 2 continua desligada, sem prejuízo aos consumidores no quesito transmissão.

Segundo a Defesa Civil Municipal, ao menos 20 postes de energia caíram com a força do vento. Além de diversas árvores. Uma delas caiu dentro de uma casa, dentro de uma localidade rural, mas ninguém ficou ferido.

Confira a nota na íntegra:

A Eletrobras CGT Eletrosul informa que, em razão do forte temporal que atingiu o Extremo-Sul do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (03.09), às 10h15, houve o desligamento da Subestação Santa Vitória do Palmar 2, decorrente da interrupção simultânea dos dois circuitos da linha de transmissão de 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar 2, o primeiro de propriedade da Eletrobras CGT Eletrosul, e o segundo de propriedade da Chimarrão Transmissora.

Às 10h28, a Subestação Santa Vitória do Palmar 2 foi reenergizada, ficando sob responsabilidade da distribuidora o restabelecimento do suprimento aos consumidores afetados pelo temporal nas cidades de Santa Vitória do Palmar e Chuí, e nas áreas rurais nos arredores.